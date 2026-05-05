Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал, что ему понравился новый грузовик "КамАЗа" - РИА Новости, 05.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:42 05.05.2026 (обновлено: 17:51 05.05.2026)
Путин рассказал, что ему понравился новый грузовик "КамАЗа"

Путин рассказал главе "КамАЗа" Когогину, что ему понравился новый грузовик К5

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и генеральный директор ПАО "КамАЗ" Сергей Когогин во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор ПАО КамАЗ Сергей Когогин во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава "КамАЗа" на встрече с Путиным рассказал о новой серии грузовиков К5 и поинтересовался мнением президента об автомобиле из этой линейки.
  • Путин ответил, что ему понравился новый грузовик.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал на встрече с главой "КамАЗа" Сергеем Когогиным что ему понравился новый грузовик К5.
Глава государства принял Когогина в Кремле во вторник. Руководитель "КамАЗа" рассказал о новой серии К5 и поинтересовался, понравился ли президенту новый автомобиль из этой линейки.
«
"К5 – Вы, как я знаю, водитель этого автомобиля. Надеюсь, что Вам понравилось", - сказал Когогин.
"Понравилось", - ответил Путин.
Модельный ряд автомобилей и шасси "КамАЗ" К5 включает в себя пять семейств: магистральное, транспортное, тяжелое, полноприводное и среднетоннажное. Каждое семейство состоит из нескольких моделей; в свою очередь, для каждой модели разработано несколько комплектаций, в зависимости от требований потребителей и условий применения.
Президент РФ Владимир Путин управляет автомобилем КамАЗ во время поездки по автомобильной дороге М-12 Восток - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
Путин после полета на Ту-160М сел за руль КамАЗа
22 февраля 2024, 17:26
 
АвтоРоссияСергей КогогинВладимир ПутинКамАЗ (завод)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала