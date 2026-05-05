Путин рассказал, что ему понравился новый грузовик "КамАЗа"

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал на встрече с главой "КамАЗа" Сергеем Когогиным что ему понравился новый грузовик К5.
Глава государства принял Когогина в Кремле во вторник. Руководитель "КамАЗа" рассказал о новой серии К5 и поинтересовался, понравился ли президенту новый автомобиль из этой линейки.
«
"К5 – Вы, как я знаю, водитель этого автомобиля. Надеюсь, что Вам понравилось", - сказал Когогин.
"Понравилось", - ответил Путин.
Модельный ряд автомобилей и шасси "КамАЗ" К5 включает в себя пять семейств: магистральное, транспортное, тяжелое, полноприводное и среднетоннажное. Каждое семейство состоит из нескольких моделей; в свою очередь, для каждой модели разработано несколько комплектаций, в зависимости от требований потребителей и условий применения.
22 февраля 2024, 17:26