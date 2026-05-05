"Портовый альянс" увеличил грузооборот в апреле почти на 18%

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Совокупный объем погрузки на суда в портах "Портового альянса" в апреле составил 3,67 миллиона тонн, что на 17,8% выше показателей аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба компании.

Основным драйвером положительной динамики стал восточный транспортный узел. Специализированный терминал "Остерра" в апреле увеличил объемы перевалки на 57,8% к прошлому году, достигнув отметки в 2,16 миллиона тонн. Положительную динамику также показал Малый порт в Находке, перевыполнив показатели апреля прошлого года на 19,6%, обработав 359,6 тысячи тонн груза.

В Мурманском морском торговом порту (ММТП) объем перевалки устойчиво снижается из-за продолжающегося третий год падения интереса грузовладельцев к этому направлению, прежде всего в отношении основного груза – энергетического угля. В апреле объем уменьшился на 36,5% (до 604,9 тысячи тонн) относительно прошлого года.

В сегменте минеральных удобрений стабильный рост демонстрирует Мурманский балкерный терминал (МБТ). Несмотря на высокую базу прошлого года, объем перевалки в апреле вырос на 16% (до 313,2 тысячи тонн).

На южном направлении Туапсинский балкерный терминал показал коррекционный рост в апреле на 10%, перевалив 197,9 тысячи тонн удобрений.

Морской терминал "Порт Фавор" в Усть-Луге отгрузил на экспорт 37,8 тысячи тонн аммиака.

"Мы стремимся максимально использовать технические возможности всех наших активов. Основной поток угля сейчас идет в восточном направлении, в частности, в Ванино, и наша задача – обрабатывать груз быстро и без сбоев. Тандем "Остерры" и Малого порта позволяет нам гибко перераспределять потоки, работая с максимальной отдачей", - отметил директор по эксплуатационной работе портов АО "Портовый альянс" Сергей Галкин, его слова приводит пресс-служба.

Он добавил, что в то же время в ММТП и МБТ продолжается планомерная диверсификация грузовой базы, адаптируясь к снижению объемов угля. "Порт Фавор" готовят к запуску второй очереди. При этом неизменным остается главный принцип компании: любой груз, приходящий в адрес портов группы, должен быть обработан бережно и строго в установленные сроки.