Москвичей могут ждать грозы три дня подряд

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Грозы ожидаются 5, 6 и 7 мая в Москве, сообщил РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

"Есть вероятность грозы три дня подряд - пятого, шестого и седьмого мая - из-за теплой воздушной массы над Москвой", - рассказал эксперт.

По его словам, средняя температура воздуха в столице будет выше нормы примерно на 5 градусов.