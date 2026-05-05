Москвичей могут ждать грозы три дня подряд

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве 5, 6 и 7 мая ожидаются грозы.
- Средняя температура воздуха в столице будет выше нормы примерно на 5 градусов.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Грозы ожидаются 5, 6 и 7 мая в Москве, сообщил РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.
"Есть вероятность грозы три дня подряд - пятого, шестого и седьмого мая - из-за теплой воздушной массы над Москвой", - рассказал эксперт.
По его словам, средняя температура воздуха в столице будет выше нормы примерно на 5 градусов.
"Ночные температуры по Москве составят 13-15 градусов, по области от 10 до 15. Днём ожидается 25-27 градусов в Москве и 22-27 по области, что на пять градусов выше нормы", - объяснил синоптик.