В ДНР задержали мужчину, передававшего Киеву сведения о раненых бойцах

- В ДНР задержали мужчину за передачу сведений о местах дислокации подразделений Вооруженных сил России.
- Задержанный также передавал украинским спецслужбам информацию о пациентах, раненных в результате обстрелов ВСУ.
ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Мужчину из Донецка задержали за передачу сведений о местах дислокации подразделений Вооруженных сил России, а также о пострадавших в результате обстрелов ВСУ, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
В ведомстве добавили, что задержанный, работая в одном из медицинских учреждений, передавал украинским кураторам сведения о пациентах, которые были ранены в результате обстрелов ВСУ. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России "Государственная измена".
