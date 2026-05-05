В ДНР задержали мужчину, передававшего Киеву сведения о раненых бойцах

ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Мужчину из Донецка задержали за передачу сведений о местах дислокации подразделений Вооруженных сил России, а также о пострадавших в результате обстрелов ВСУ, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.