В Госдуму внесли проект об изменении условий поступления в магистратуру

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. В Госдуму внесен проект, которым предлагается устанавливать в ФГОС требования к соответствию профиля программ магистратуры и ранее полученного высшего образования для поступающих, документ доступен в думской электронной базе.

Авторами законопроекта стала группа депутатов Госдумы , включая председателя комитета ГД по науке и высшему образованию Сергея Кабышева.

"Законопроектом предлагается внести изменение в закон об образовании, предусматривающее возможность устанавливать в федеральных государственных образовательных стандартах требования к соответствию направленности (профиля) программ магистратуры и ранее полученного высшего образования, а также к опыту работы лица, поступающего на обучение по программам магистратуры", - сообщается в пояснительной записке к проекту.

Согласно сопроводительным документам, достаточно распространённой ситуацией является продолжение обучения по программе магистратуры, которая совершенно не связана с профилем программы выпускника бакалавриата.

Уточняется, что создается ситуация, при которой обучающийся программы магистратуры не получает необходимые фундаментальные знания, и полноценные общепрофессиональные компетенции, предусмотренные ФГОС, не формируются.