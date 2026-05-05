Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму внесли проект об изменении условий поступления в магистратуру - РИА Новости, 05.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:55 05.05.2026 (обновлено: 16:59 05.05.2026)
В Госдуму внесли проект об изменении условий поступления в магистратуру

В Думу внесли проект о соответствии профиля магистратуры предыдущему образованию

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосдума России
Госдума России - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Госдума России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Госдуму внесен проект об изменениях условий поступления в магистратуру.
  • Законопроект предлагает устанавливать в ФГОС требования к соответствию профиля программ магистратуры и ранее полученного высшего образования для поступающих.
  • Авторы законопроекта указывают на проблему отсутствия связи между программами бакалавриата и магистратуры, что приводит к недостаточному формированию компетенций.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. В Госдуму внесен проект, которым предлагается устанавливать в ФГОС требования к соответствию профиля программ магистратуры и ранее полученного высшего образования для поступающих, документ доступен в думской электронной базе.
Авторами законопроекта стала группа депутатов Госдумы, включая председателя комитета ГД по науке и высшему образованию Сергея Кабышева.
Работа приемной комиссии в Москве - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
В России изменились правила приема в университеты
4 апреля, 02:26
"Законопроектом предлагается внести изменение в закон об образовании, предусматривающее возможность устанавливать в федеральных государственных образовательных стандартах требования к соответствию направленности (профиля) программ магистратуры и ранее полученного высшего образования, а также к опыту работы лица, поступающего на обучение по программам магистратуры", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Согласно сопроводительным документам, достаточно распространённой ситуацией является продолжение обучения по программе магистратуры, которая совершенно не связана с профилем программы выпускника бакалавриата.
Уточняется, что создается ситуация, при которой обучающийся программы магистратуры не получает необходимые фундаментальные знания, и полноценные общепрофессиональные компетенции, предусмотренные ФГОС, не формируются.
Отмечается, что качество образования предполагает системную связь и профессиональную преемственность уровней высшего образования бакалавриат, специалитет и магистратура, а сама преемственность может осуществляться лишь при наличии соответствующей профессиональной подготовки обучающегося на предшествующем уровне профессионального образования.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на федеральном просветительском марафоне Знание.Первые в Москве - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
Мишустин рассказал о строительстве университетских кампусов
28 апреля, 13:38
 
Госдума РФРоссияОбществоСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала