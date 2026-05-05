В Госдуму внесли проект об изменении условий поступления в магистратуру

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. В Госдуму внесен проект, которым предлагается устанавливать в ФГОС требования к соответствию профиля программ магистратуры и ранее полученного высшего образования для поступающих, документ доступен в думской электронной базе.
Авторами законопроекта стала группа депутатов Госдумы, включая председателя комитета ГД по науке и высшему образованию Сергея Кабышева.
"Законопроектом предлагается внести изменение в закон об образовании, предусматривающее возможность устанавливать в федеральных государственных образовательных стандартах требования к соответствию направленности (профиля) программ магистратуры и ранее полученного высшего образования, а также к опыту работы лица, поступающего на обучение по программам магистратуры", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Согласно сопроводительным документам, достаточно распространённой ситуацией является продолжение обучения по программе магистратуры, которая совершенно не связана с профилем программы выпускника бакалавриата.
Уточняется, что создается ситуация, при которой обучающийся программы магистратуры не получает необходимые фундаментальные знания, и полноценные общепрофессиональные компетенции, предусмотренные ФГОС, не формируются.
Отмечается, что качество образования предполагает системную связь и профессиональную преемственность уровней высшего образования бакалавриат, специалитет и магистратура, а сама преемственность может осуществляться лишь при наличии соответствующей профессиональной подготовки обучающегося на предшествующем уровне профессионального образования.
