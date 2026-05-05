Госдума в мае рассмотрит новые меры по борьбе с мошенниками - РИА Новости, 05.05.2026
09:28 05.05.2026 (обновлено: 09:31 05.05.2026)
Госдума в мае рассмотрит новые меры по борьбе с мошенниками

Володин: Госдума в мае рассмотрит новые комплексные меры по борьбе с мошенниками

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума планирует в мае рассмотреть новые комплексные меры по борьбе с мошенниками.
  • Среди предлагаемых мер — маркировка международных звонков, введение детских сим-карт и восстановление доступа к аккаунту на портале "Госуслуги" только доверенными способами.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Госдума в мае планирует рассмотреть новые комплексные меры по борьбе с мошенниками, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"В ближайшее время продолжим рассмотрение ряда законопроектов, которыми предлагается установить новые комплексные меры, включая: маркировку международных звонков (человек будет видеть, что ему звонят из-за границы)… Планируем в мае выйти на решения. Новые нормы позволят дополнительно защитить граждан от действий мошенников", - написал он в своем канале на платформе "Макс"
Он добавил, что Госдума в мае рассмотрит введение детских сим-карт (появится возможность приобрести ребёнку защищённую сим-карту) и восстановление доступа к аккаунту на портале "Госуслуги" только доверенными способами.
Володин со ссылкой на данные МВД отметил, что количество случаев мошенничества за первый квартал 2026 года уменьшилось на 18,3%, а дистанционного - на 22,7%.
"Число онлайн-краж снизилось на 14,1%, преступлений в сфере компьютерной информации - на 45,3%, с использованием IT-технологий - на 29,5%", - уточнил председатель Госдумы.
По его словам, в ЦБ РФ по вопросам финансового мошенничества, в том числе телефонного, обратилось на 40% меньше граждан.
"Это результат системной работы, направленной на борьбу с кибермошенничеством. С 2025 года Государственной Думой принято 11 федеральных законов в этой сфере", - подчеркнул политик.
