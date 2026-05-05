Госдума в мае рассмотрит новые меры по борьбе с мошенниками

Среди предлагаемых мер — маркировка международных звонков, введение детских сим-карт и восстановление доступа к аккаунту на портале "Госуслуги" только доверенными способами.

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Госдума в мае планирует рассмотреть новые комплексные меры по борьбе с мошенниками, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"В ближайшее время продолжим рассмотрение ряда законопроектов, которыми предлагается установить новые комплексные меры, включая: маркировку международных звонков (человек будет видеть, что ему звонят из-за границы)… Планируем в мае выйти на решения. Новые нормы позволят дополнительно защитить граждан от действий мошенников", - написал он в своем канале на платформе " Макс

Он добавил, что Госдума в мае рассмотрит введение детских сим-карт (появится возможность приобрести ребёнку защищённую сим-карту) и восстановление доступа к аккаунту на портале "Госуслуги" только доверенными способами.

Володин со ссылкой на данные МВД отметил, что количество случаев мошенничества за первый квартал 2026 года уменьшилось на 18,3%, а дистанционного - на 22,7%.

"Число онлайн-краж снизилось на 14,1%, преступлений в сфере компьютерной информации - на 45,3%, с использованием IT-технологий - на 29,5%", - уточнил председатель Госдумы.

По его словам, в ЦБ РФ по вопросам финансового мошенничества, в том числе телефонного, обратилось на 40% меньше граждан.