В ГД предложили разрешить запись в частные клиники по ОМС на "Госуслугах" - РИА Новости, 05.05.2026
05:09 05.05.2026
Миронов предложил разрешить запись в частные клиники по ОМС на "Госуслугах"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил расширить возможности записи к врачу через «Госуслуги» и разрешить записываться к врачам в частных клиниках, работающих в системе ОМС.
  • Россияне могут записаться на прием к врачу через портал «Госуслуги» на дату, превышающую установленные сроки ожидания оказания медпомощи.
  • Сергей Миронов считает, что государство должно компенсировать гражданам платные медицинские услуги, если они не смогли получить их бесплатно через «Госуслуги», и предлагает механизм получения компенсации через портал «Госуслуги» или МФЦ.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил расширить возможности записи к врачу через "Госуслуги", в частности разрешить записываться к врачам в частных клиниках, которые работают в системе ОМС.
Россияне теперь могут записаться на прием к врачу через портал "Госуслуги" на дату, превышающую установленные сроки ожидания оказания медпомощи, следует из постановления правительства, с которым ознакомилось РИА Новости.
"На "Госуслугах" нужно разрешить записываться к врачам в частных клиниках, которые работают в системе ОМС, то есть где помощь людям оказывают бесплатно", - сказал Миронов РИА Новости.
По его словам, расширение возможностей записи к врачу через "Госуслуги" не делает получение медицинской помощи в рамках ОМС более доступным, и государство должно компенсировать гражданам платные медуслуги, если они не смогли получить их бесплатно.
"Механизм должен быть такой: не смог человек записаться к врачу через "Госуслуги", получил официальный отказ, потом так же через "Госуслуги" (или через МФЦ) представил счет из частной и клиники и после проверки получил деньги на карточку", - пояснил лидер партии.
