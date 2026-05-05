В ГД предложили разрешить запись в частные клиники по ОМС на "Госуслугах"

Краткий пересказ от РИА ИИ Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил расширить возможности записи к врачу через «Госуслуги» и разрешить записываться к врачам в частных клиниках, работающих в системе ОМС.

Россияне могут записаться на прием к врачу через портал «Госуслуги» на дату, превышающую установленные сроки ожидания оказания медпомощи.

Сергей Миронов считает, что государство должно компенсировать гражданам платные медицинские услуги, если они не смогли получить их бесплатно через «Госуслуги», и предлагает механизм получения компенсации через портал «Госуслуги» или МФЦ.

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил расширить возможности записи к врачу через "Госуслуги", в частности разрешить записываться к врачам в частных клиниках, которые работают в системе ОМС.

Россияне теперь могут записаться на прием к врачу через портал "Госуслуги" на дату, превышающую установленные сроки ожидания оказания медпомощи, следует из постановления правительства, с которым ознакомилось РИА Новости.

"На "Госуслугах" нужно разрешить записываться к врачам в частных клиниках, которые работают в системе ОМС, то есть где помощь людям оказывают бесплатно", - сказал Миронов РИА Новости.

По его словам, расширение возможностей записи к врачу через "Госуслуги" не делает получение медицинской помощи в рамках ОМС более доступным, и государство должно компенсировать гражданам платные медуслуги, если они не смогли получить их бесплатно.