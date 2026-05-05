В ГД предложили разрешить запись в частные клиники по ОМС на "Госуслугах"

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил расширить возможности записи к врачу через "Госуслуги", в частности разрешить записываться к врачам в частных клиниках, которые работают в системе ОМС.
Россияне теперь могут записаться на прием к врачу через портал "Госуслуги" на дату, превышающую установленные сроки ожидания оказания медпомощи, следует из постановления правительства, с которым ознакомилось РИА Новости.
"На "Госуслугах" нужно разрешить записываться к врачам в частных клиниках, которые работают в системе ОМС, то есть где помощь людям оказывают бесплатно", - сказал Миронов РИА Новости.
По его словам, расширение возможностей записи к врачу через "Госуслуги" не делает получение медицинской помощи в рамках ОМС более доступным, и государство должно компенсировать гражданам платные медуслуги, если они не смогли получить их бесплатно.
"Механизм должен быть такой: не смог человек записаться к врачу через "Госуслуги", получил официальный отказ, потом так же через "Госуслуги" (или через МФЦ) представил счет из частной и клиники и после проверки получил деньги на карточку", - пояснил лидер партии.