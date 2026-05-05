В Госдуме рассказали, кто может бесплатно получить путевку в санаторий

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Путевку в санаторий может получить сотрудник по инициативе работодателя или по медицинским показаниям в рамках системы обязательного социального страхования, а также работники вредных и опасных производств, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов.

"Работодатель в России действительно может направить сотрудника в санаторий, и такие случаи предусмотрены действующим законодательством. Прежде всего, это санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям в рамках системы обязательного социального страхования", - сказал Кривоносов.

По его словам, в этом случае путевка предоставляется за счет средств Социального фонда России, а работодатель помогает с оформлением документов и организацией.

"Второй вариант - инициатива работодателя. Многие компании включают санаторно-курортное лечение в социальный пакет. Тогда поездка может полностью или частично оплачиваться работодателем - в зависимости от условий коллективного или трудового договора", - отметил депутат.

Парламентарий уточнил, что также возможен формат софинансирования, когда часть стоимости оплачивает работодатель, а часть - сам сотрудник. По его словам, если же сотрудник едет в санаторий по собственной инициативе, без медицинских показаний и без участия работодателя, он оплачивает поездку самостоятельно.

Кривоносов отметил, что для работников вредных и опасных производств санаторно-курортное лечение может быть частью системы охраны труда, и в таких случаях расходы, как правило, несет работодатель.

Он добавил, что сегодня действуют отдельные меры поддержки для участников специальной военной операции. По его словам, для них и членов их семей предусмотрено право на санаторно-курортное лечение за счет государства, в том числе в рамках программ социальной поддержки и медицинской реабилитации.

"В этих случаях путевки предоставляются через уполномоченные органы, и финансовая нагрузка на самого человека минимальна или отсутствует", - подчеркнул депутат.