02:49 05.05.2026
В Госдуме рассказали, кто может бесплатно получить путевку в санаторий

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Герб России на здании Государственной думы России - РИА Новости, 05.05.2026
Герб России на здании Государственной думы России. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотрудник может получить путевку в санаторий по инициативе работодателя или по медицинским показаниям в рамках системы обязательного социального страхования.
  • Работодатель может включать санаторно-курортное лечение в социальный пакет, оплачивая поездку полностью или частично.
  • Для участников специальной военной операции и членов их семей предусмотрено право на санаторно-курортное лечение за счет государства.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Путевку в санаторий может получить сотрудник по инициативе работодателя или по медицинским показаниям в рамках системы обязательного социального страхования, а также работники вредных и опасных производств, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов.
"Работодатель в России действительно может направить сотрудника в санаторий, и такие случаи предусмотрены действующим законодательством. Прежде всего, это санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям в рамках системы обязательного социального страхования", - сказал Кривоносов.
По его словам, в этом случае путевка предоставляется за счет средств Социального фонда России, а работодатель помогает с оформлением документов и организацией.
"Второй вариант - инициатива работодателя. Многие компании включают санаторно-курортное лечение в социальный пакет. Тогда поездка может полностью или частично оплачиваться работодателем - в зависимости от условий коллективного или трудового договора", - отметил депутат.
Парламентарий уточнил, что также возможен формат софинансирования, когда часть стоимости оплачивает работодатель, а часть - сам сотрудник. По его словам, если же сотрудник едет в санаторий по собственной инициативе, без медицинских показаний и без участия работодателя, он оплачивает поездку самостоятельно.
Кривоносов отметил, что для работников вредных и опасных производств санаторно-курортное лечение может быть частью системы охраны труда, и в таких случаях расходы, как правило, несет работодатель.
Он добавил, что сегодня действуют отдельные меры поддержки для участников специальной военной операции. По его словам, для них и членов их семей предусмотрено право на санаторно-курортное лечение за счет государства, в том числе в рамках программ социальной поддержки и медицинской реабилитации.
"В этих случаях путевки предоставляются через уполномоченные органы, и финансовая нагрузка на самого человека минимальна или отсутствует", - подчеркнул депутат.
Парламентарий отметил, что формат оплаты зависит от конкретной ситуации, наличия медицинских показаний, условий работы и действующих мер государственной поддержки.
