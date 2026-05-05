Госдеп одобрил возможную продажу Украине авиабомб JDAM и оборудования к ним

21:30 05.05.2026 (обновлено: 22:07 05.05.2026)
Госдеп одобрил возможную продажу Киеву авиабомб JDAM на $373,6 миллиона долларов

© Sputnik / Артур Габдрахманов
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдеп США одобрил возможную продажу Украине авиационных бомб JDAM и сопутствующего оборудования.
  • Общая стоимость сделки оценивается в 373,6 миллиона долларов.
  • По заявлению Госдепа, предполагаемая продажа не изменит общий военный баланс в регионе.
ВАШИНГТОН, 5 мая — РИА Новости. Госдеп США одобрил возможную продажу Украине авиационных бомб JDAM и сопутствующего оборудования на 373,6 миллиона долларов.
"Госдепартамент США принял решение одобрить возможную продажу правительству Украины авиабомб Joint Direct Attack Munition (JDAM) увеличенной дальности и сопутствующего оборудования в рамках программы иностранных военных поставок. Общая стоимость сделки оценивается 373,6 миллиона долларов", — говорится в заявлении Госдепа.
Как утверждает Госдеп, это сделка будет способствовать достижению внешнеполитических целей США, а также задач в области нацбезопасности.
"У Украины не возникнет трудностей с включением этих (военных. — Прим. ред.) изделий и услуг в состав своих вооруженных сил. Предполагаемая продажа этого оборудования и сопутствующей поддержки не изменит общий военный баланс в регионе", — говорится в заявлении.
