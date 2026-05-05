Опрос показал, сколько немцев негативно настроены в отношении Мерца

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Более 70% граждан ФРГ негативно настроены в отношении канцлера Германии Фридриха Мерца, следует из исследования компании YouGov.
"Проведенный в апреле опрос показал, что 22% немцев имеют положительное мнение о Фридрихе Мерце, а 74% — отрицательное", - говорится в публикации на сайте компании.
Как отмечает YouGov, по сравнению с мартом число граждан Германии, благосклонно относящихся к Мерцу, уменьшилось на четыре процентных пункта, а число тех, кто относится к нему негативно, увеличилось на пять процентных пунктов.
В ходе исследования компания также исследовала отношение европейцев к другим лидерам европейских стран.
Согласно результатам, лишь 24% британцев благосклонно относятся к премьеру Великобритании Киру Стармеру, 68% имеют о нем противоположное мнение.
Кроме того, лишь 23% граждан Франции положительно оценивают президента своей страны Эммануэля Макрона, а 72% характеризуют его с противоположной стороны.
Также, более 50% граждан Италии и Испании неблагосклонно относятся к своим лидерам: премьер-министру Джордже Мелони и премьеру Педро Санчесу (57% и 59% соответственно).
При этом самый низкий показатель среди представленных в опросе политиков зафиксирован в Дании. Так, негативное отношение к исполняющей обязанности премьера Дании Метте Фредериксен имеют чуть менее половины граждан (49%).
Исследование проводилось с 7 по 23 апреля, погрешность и число респондентов не указаны.