Галузин донес депутату Судзуки обеспокоенность содействием Японии Киеву

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Заместитель главы МИД России Михаил Галузин на встрече с японским депутатом Мунэо Судзуки в Москве донес до него обеспокоенность РФ складывающейся линией Японии на военно-техническое содействие Украине, сообщили в МИД РФ.
Депутат верхней палаты парламента Японии от правящей Либерально-демократической партии Мунэо Судзуки, влиятельный политик Японии с более чем 40-летним стажем, находится с визитом в России 3-5 мая. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией.