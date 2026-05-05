Рейтинг@Mail.ru
Галузин донес депутату Судзуки обеспокоенность содействием Японии Киеву - РИА Новости, 05.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:10 05.05.2026
Галузин донес депутату Судзуки обеспокоенность содействием Японии Киеву

Галузин донес японскому депутату Судзуки обеспокоенность содействием Киеву

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заместитель главы МИД России Михаил Галузин встретился с японским депутатом Мунэо Судзуки в Москве.
  • Галузин выразил обеспокоенность военно-техническим содействием Японии Украине.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Заместитель главы МИД России Михаил Галузин на встрече с японским депутатом Мунэо Судзуки в Москве донес до него обеспокоенность РФ складывающейся линией Японии на военно-техническое содействие Украине, сообщили в МИД РФ.
Депутат верхней палаты парламента Японии от правящей Либерально-демократической партии Мунэо Судзуки, влиятельный политик Японии с более чем 40-летним стажем, находится с визитом в России 3-5 мая. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией.
"До японского законодателя была доведена обеспокоенность вырисовывающейся линией Токио на военно-техническое содействие киевскому режиму", - говорится в сообщении на сайте МИД по итогам встречи Галузина с парламентарием.
Японский политик Мунэо Судзуки - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
Японский депутат сравнил Россию с екодзуна, призвав Украину знать свою меру
Вчера, 17:49
 
В миреРоссияЯпонияКиевМунэо СудзукиМихаил Галузин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала