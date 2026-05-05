Семин отметил снижение уровня судейства в РПЛ после введения VAR

"Не надо обращать внимания на разговоры о том, кому благоволят судьи – "Краснодару" или "Зениту". Я вообще не могу понять, кому они благоволят, они явно делают много ошибок. Многие пенальти не совсем очевидны. Но я не вижу, чтобы кому-то из команд отдавалось предпочтение", - сказал Семин.

"На мой взгляд, все назначаемые 11-метровые должны быть явными и понятными для зрителей на трибунах. А то что это такое: чиркнет мяч по пальцу, мяч даже не изменяет направления полета, а пенальти назначается. В некоторых действиях судей нет никакой логики. И хотя я был за введение VAR, после внедрения этой системы уровень судейства в нашем футболе стал ниже", - добавил собеседник агентства.