Мать Мбаппе намерена выдвинуть ультиматум президенту "Реала" - РИА Новости Спорт, 05.05.2026
09:11 05.05.2026 (обновлено: 09:12 05.05.2026)
Мать Мбаппе намерена выдвинуть ультиматум президенту "Реала"

Галлардо: мать Мбаппе намерена потребовать ухода Винисиуса из "Реала"

© Фото : Пресс-служба "Реала"Футболисты мадридского "Реала" Килиан Мбаппе (слева) и Винисиус
Футболисты мадридского Реала Килиан Мбаппе (слева) и Винисиус - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
Футболисты мадридского "Реала" Килиан Мбаппе (слева) и Винисиус. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мать и агент Килиана Мбаппе, Файза Ламари, намерена выдвинуть ультиматум президенту "Реала" Флорентино Пересу с требованием ухода Винисиуса Жуниора.
  • Килиан Мбаппе в текущем сезоне провел за "Реал" 41 матч в различных турнирах, забив 41 мяч
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Мать французского нападающего мадридского "Реала" Килиана Мбаппе Файза Ламари, выполняющая роль его агента, намерена выдвинуть ультиматум президенту футбольного клуба Флорентино Пересу с требованием ухода Винисиуса Жуниора, сообщает журналист Франсуа Галлардо в социальной сети X.
По информации источника, Мбаппе чувствует, что его предала часть одноклубников, включая Винисиуса.
Ранее в СМИ сообщалось, что клуб недоволен поведением Мбаппе вне поля. В частности, руководство "Реала" было озадачено отпуском футболиста с актрисой Эстер Экспосито. По данным источников, нападающему предоставили несколько выходных, однако в "Реале" остались недовольны тем, что он не смог избежать внимания прессы и вел себя недостаточно сдержанно на фоне сложного периода "сливочных". Уточнялось, что подобное поведение отдаляет француза от партнеров по команде.
При этом под вопросом остается участие француза в матче чемпионата Испании против "Барселоны", который состоится 10 мая. 27 апреля стало известно, что Мбаппе выбыл на неопределенный срок из-за повреждения полусухожильной мышцы левой ноги.
Мбаппе 27 лет. Он перешел в "Реал" в июле 2024 года. В текущем сезоне француз провел 41 матч в различных турнирах, забив 41 мяч. Он является лучшим бомбардиром чемпионата Испании (24 мяча) и Лиги чемпионов (15).
