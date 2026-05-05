Посол Алексей Мешков: Франция мешает достижению мира России и Украины

Франция — одна из главных сил в ЕС, мешающих достижению долгосрочного мира между Россией и Украиной, намерение ее президента Эммануэля Макрона нарастить ядерное оружие срывает какие-либо перспективы переговоров по стратегической стабильности и разоружению, а планы Парижа и Лондона передать Киеву компоненты ЯО являются грубейшим нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия, заявил в интервью РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков. Дипломат призвал россиян взвесить все риски при посещении Франции, включая проблемы на таможне, и рассказал, какая работа ведется по сохранению российского исторического наследия во Франции. Беседовала Екатерина Иванова.

— В каких условиях содержится задержанная во Франции россиянка Анна Новикова? Контактируют ли с ней представители посольства? Какие усилия предпринимаются для ее освобождения? Есть ли ответ по ходатайству о ее освобождении?

— Пока ответа по ходатайству адвоката нет. Сами понимаете, что, как бы ни говорили, что не жалуются, что условия содержания нормальные, но в тюрьме не могут быть нормальные условия. Тюрьма есть тюрьма. Мы сейчас добились ее повторного посещения и пытаемся добиться от французской стороны изменения решений по ее содержанию. Мы предложили гарантии того, чтобы она могла находиться в одном из помещений посольства под домашним арестом. Мы об этом официально заявили французской стороне, потому что такого рода прецеденты у нас были. Но пока, что касается перспектив, по рассмотрению дела еще ясности нет.

— А второе посещение уже состоялось?

— Оно должно состояться в ближайшие дни. Мы только получили согласие французов.

— Возникают ли у российских дипломатов, организаций, у граждан России во Франции проблемы с банковскими счетами и финансовыми операциями? Известно ли посольству о случаях длительных или чрезмерно тщательных проверок россиян на таможне? Были ли обращения, связанные с изъятием личных вещей у россиян при пересечении границы?

— Конечно, достаточно непредсказуемая может возникать ситуация при пересечении французской границы. Это могут быть удлиненное время прохождения паспортного контроля, таможенные вопросы. Потом не надо забывать, что сохраняются ограничения Евросоюза по количеству, скажем, вывозимых вещей из Франции в Россию. Поэтому к этому могут предъявлять претензии. Но в любом случае, каждый российский гражданин, который выезжает в недружественную страну, а Франция такой для нас, к сожалению, является, должен взвешивать все риски: не могут ли по линии Европола и по каким-то другим линиям предъявляться к нему претензии. Поэтому надо быть в этом плане аккуратными.

Что касается проблем со счетами, эта история практически перманентна. Она то возникает, то уходит. Например, сейчас с подачи, правда, не французского, а бельгийского банка, нам — посольству — заблокировали карточки на оплату бензина, что является нарушением и Венской конвенции, и тех же санкционных норм, которые принимает Евросоюз. В сегодняшнее время, когда он достиг такой цены, в общем-то это существенный удар. Разбираемся сейчас с этим. Эти карты оформлены на посольство, и их теперь отказываются оплатить. Мы платим, а банк не принимает деньги и не переводит их в компанию, которая нам эти карточки предоставляла. Поэтому мы не можем оплатить бензин. Это уже проблема французской компании, через которую мы действуем. Но надо отметить, что, когда эта компания попыталась перейти на французский банк, французский банк тоже отказался обслуживать эти работы. Это прецедент буквально этой недели, потому что до этого, даже начиная с 2022 года, никогда проблем с этой точки зрения не было. Еще раз подчеркну, что это в том числе нарушение даже тех исключений, которые Евросоюз делает из санкционных списков.

— Как обстоят дела с выдачей виз россиянам? Тормозят ли по-прежнему французы выдачу виз сотрудникам посольства?

— Что касается дипломатов и административно-технических сотрудников, это все сохраняется. Это очень тяжелый и вязкий процесс. Иногда сотрудники до двух лет ожидают получения виз.

А есть вторая сторона — это туристические визы, студенческие и так далее. Действительно, тут уже вопрос идет о стакане наполовину полном или наполовину пустом. Наверное, это все-таки наполовину пустой стакан, потому что французы выдают лучше большинства стран Евросоюза визы, хотя есть те, которые выдают лучше. Они за прошлый год хвалятся, что выдали 150 тысяч виз, но до пандемии они выдавали 450 тысяч. И тогда-то выдавали во многом годовые, пятилетние, многократные визы. Сейчас визы выдаются под конкретную поездку, цена визы выросла вдвое, потому что отменили льготный режим, который у нас существовал. Конечно, нельзя сказать, что ситуация кардинально улучшилась. Но то, что выдают больше, чем некоторые другие страны, это правда.

— Как проходит работа дипмиссии в условиях обязательного теперь информирования обо всех передвижениях?

— Это обязательство не об информировании о передвижениях, а об обязательстве информировать о поездках в третьи страны. То есть, если нашему сотруднику надо поехать в Германию , то наше посольство в Берлине должно об этом информировать немецкий МИД.

У нас, как вы сами понимаете, страна большая, и у нас особой необходимости поездок в третьи страны, за исключением некоторых рабочих моментов, не возникает. Но мы сталкиваемся с тем, что очень большие проблемы, прежде всего в малых европейских странах, которым приходится значительно чаще ездить сюда, во Францию. Мы получаем большое количество запросов, потому что по ним мы должны информировать французский МИД. Это, конечно, создает бессмысленную работу, но, слава богу, мы пока ни с одним отказом не сталкивались. Пока это в основном трудности административного характера. Но это создает дополнительную нагрузку на структуры посольства.

— В начале марта президент Франции Эммануэль Макрон изложил новую ядерную доктрину страны, высказав намерение нарастить ядерный потенциал Парижа и привлечь к сотрудничеству в военно-ядерной сфере неядерные государства Европы. На прошлой неделе Макрон заявил, что рабочие группы Франции и Польши встретятся в ближайшие недели "для конкретизации форм сотрудничества в области ядерного сдерживания". Как Москва относится к совместной военной активности Франции и Польши, нацеленной против России?

— Ну, мы с вами знаем, что Франция в рамках Евросоюза является одним из главных моторов деятельности, направленной на недопущение долгосрочного мира между Россией и Украиной . Принимаются шаги на срывы всевозможных договоренностей. Но сейчас то, что делает Франция, это уже значительно больше, чем тема Украины, какой бы острой она для нас ни была. Ее действия ведут к срыву вообще какой-либо возможности в перспективе выхода на переговоры по стратегической стабильности и по вопросам ядерного разоружения, потому что ядерная страна, член НАТО , заявляет, что она будет, с одной стороны, увеличивать производство ядерного оружия, и будет это делать не транспарентно, и одновременно отказывается от минимального обсуждения того, что в случае будущей договоренности должны учитываться ядерные потенциалы как Франции, так и Великобритании . То есть это уже такой замах на срыв глобальных договоренностей, если говорить в практическом плане. А есть, как мы говорили, и прямое нарушение Францией Договора о нераспространении ядерного оружия.

Сейчас я процитирую вам подзабытый документ, он называется "Основополагающий акт Россия — НАТО", и его можно даже найти на сайте НАТО. То есть он фактически действующий, хотя от целого ряда положений этого документа, в частности от работы Совета Россия — НАТО, НАТО отказалась, но от самого документа НАТО не отказывалась. И вот этот документ гласит: "Государства — члены НАТО подтверждают, что не имеют намерений, планов или причин для развертывания ядерного оружия на территории новых членов и не имеют необходимости изменять любой из аспектов построения ядерных сил". То есть вот то, что сейчас они говорят с поляками, с финнами, — это прямое нарушение Основополагающего акта. Это фактически один из немногих уцелевших на руинах разоруженческого процесса документов. То есть тут идет нарушение как Договора о нераспространении, так и Основополагающего акта. Поэтому все их заявления противоречат тому, о чем они любят говорить, — правилам.

Дело в том, что в последние месяцы и даже годы США говорят о том, что достижение каких-либо глобальных договоренностей в ядерной области требует учета и участия в этих переговорах Китая и учета ядерного потенциала Китая. А мы с самого начала сказали, что при тех уровнях сокращения ядерного оружия, на которые мы уже вышли, как французские, так и британские ядерные потенциалы уже начинают иметь определенный вес. И поэтому без их участия в этих договоренностях мы не видим, в общем-то, перспективы. Вот французы от этого категорически отказываются и одновременно пытаются тыкать своим ядерным зонтиком.

— Насколько желание Макрона увеличить европейский ядерный компонент может быть реализовано?

— Дело в том, что Договор о нераспространении ядерного оружия — сейчас как раз проходит конференция в Нью-Йорке по нему — этот документ разрабатывался фактически на последнем этапе холодной войны. Он был подготовлен в 1968 году, а в 1970 году он вступил в силу. Депозитариями и главными участниками этого договора были США, Великобритания и Советский Союз. И почему мы пришли тогда к заключению этого договора? Потому что мир реально технологически уже в то время подошел к тому, что порядка 20, а даже, может быть, и 40 стран имели возможность создать ядерное оружие. И это привело бы мир к ядерному хаосу. И чтобы этого не допустить, был разработан этот договор. Потом, впоследствии, правда, через десятки лет Франция тоже присоединилась к этому договору. Поэтому вот эти все рассуждения ведут, с одной стороны, к развалу этого договора, а с другой стороны — это звучит, грубо говоря, как призыв к другим странам мира, почему бы нам не создать ядерное оружие. И главное, это риторика только усиливается. Тогда это был пик холодной войны. Прошло несколько лет после Карибского кризиса, и нам, американцам и англичанам, вместе хватило мудрости вместе с другими странами разработать этот основополагающий документ. А действия, даже не действия пока, а заявления французских властей идут как раз к разрушению этого договора. Видимо, они забыли или плохо читают по-французски, потому что договор принимался на русском, английском и французском языках, хотя тогда Франция еще не была его членом.

— Служба внешней разведки России ранее сообщила, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. Будет ли такой шаг Парижа нарушением ДНЯО?

— Естественно, это грубейшее нарушение ДНЯО, потому что все государства-члены взяли на себя обязательство, прежде всего, естественно, ядерные державы, не передавать компоненты, которые могут быть использованы для создания ядерного оружия. Я бы отнесся самым серьезным образом к заявлениям, сделанным нашей Службой внешней разведки. Сомнений с нашей стороны, да не только с нашей стороны, к этому заявлению нет.

— Получали ли вы заявки от граждан Франции на посещение России для участия в празднованиях Дня Победы?

— Ну, вы знаете, буквально на днях, по-моему, Песков сказал, что вы узнаете о тех иностранных гостях, которые будут участвовать 9 Мая на параде, после того как парад пройдет. Естественно, наши двери открыты в России и мы будем рады всем, в том числе французам, кто захочет разделить с нами эту радость Победы в нашей стране. Так что я пока сказать не могу, но вы сами прекрасно понимаете, в каких непростых условиях существуют те люди, которые принимают, я бы сказал, в определенной степени мужественные решения, когда они приезжают к нам на такие важные мероприятия.

— Какая работа планируется в плане реставрации памятников России во Франции? Как обстоят дела с уходом за захоронениями на кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа? Известна ли дата открытия памятника женскому партизанскому отряду "Родина" в Тиле?

— Работа у нас идет перманентная. В этом году мы во взаимодействии с фондом "Наследие русского зарубежья" уже отреставрировали на кладбище в Монморанси православную часовню и целый ряд захоронений. Также восстановлен надгробный памятник на могиле активной участницы французского Сопротивления Софьи Носович. Работает активно ассоциация "Русская память". Они в северо-восточной части Франции, которая граничит с Германией, где были основные лагеря и где действовали многие партизанские отряды наши, тоже находят все новые и новые захоронения. То есть процесс этот не останавливается.

— Препятствует ли этой работе французская сторона?

— По большому счету они не препятствуют. Что касается поиска заброшенных захоронений, то местные французские активисты много помогают, участвуют в поиске, но надо признаться, что, конечно, реальных возможностей для финансирования каких-то восстановительных работ у них нет, поэтому в основном это, конечно, наши российские спонсоры. Тем более что сейчас в определенной степени затруднена возможность государственного финансирования. Мы уже даже несколько лет на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа не можем проплачивать концессии наши. Надо отдать должное, они могилы наши не уничтожают, но и не дают возможности официально за ними ухаживать, поэтому работают наши волонтеры. Их главное достижение, как они говорят, в том, что они не сносят наши могилы.