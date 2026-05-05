Рейтинг@Mail.ru
Макрон рассказал в Ереване о борьбе с зависимостью - РИА Новости, 05.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:45 05.05.2026
Макрон рассказал в Ереване о борьбе с зависимостью

Макрон: Европа подняла коллективную тревогу, борясь с зависимостью

© REUTERS / Tom NicholsonПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
© REUTERS / Tom Nicholson
Президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в Ереване, что Европа подняла "коллективную тревогу", борясь с зависимостью от крупных держав.
  • Для Макрона важно, когда Европа занимается коллективной безопасностью и уделяет достаточное внимание совместным проектам.
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Европа подняла "коллективную тревогу", борясь с зависимостью от крупных держав, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на саммите в Ереване. Его слова передает телеканал BFM.
"За последние несколько лет мы, европейцы, решили поднять коллективную тревогу и не зависеть ни от одной крупной державы. И это также одно из ключевых условий стратегической автономии", — утверждает Макрон.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
Макрон прибыл на саммит в Ереван без супруги
3 мая, 20:06
По словам Макрона, для него важно, когда Европа занимается коллективной безопасностью и уделяет достаточное внимание совместным проектам.
«
"Я думаю, что мы движемся в хорошем направлении", — подытожил он.
Вчера премьер-министр Великобритании Кир Стармер признал наличие напряженности в западном альянсе и призвал к увеличению роли Европы в НАТО.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
Племянник Макрона с нетерпением ждет конца президентского срока дяди
1 мая, 23:18
По его словам, те решения, которые западные лидеры принимают сейчас, определят то, что будет происходить в будущем в течение жизни целого поколения.
Президент США Дональд Трамп ранее выражал сомнение в способности НАТО оказать реальную помощь Соединенным Штатам, обвиняя структуру в "скверном отношении" и неэффективности в случае возникновения глобальной угрозы. Также он утверждал, что всерьез рассматривает выход из блока после отказа альянса помочь в операции против Ирана. Кроме того, американский лидер озвучивал мнение, что готов попрощаться с организацией из-за позиции других государств по вопросу контроля США над Гренландией.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
Макрон оценил шутку Карла III о том, что США могли говорить по-французски
1 мая, 20:47
 
В миреЕвропаЕреванСШАЭммануэль МакронКир СтармерДональд ТрампНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала