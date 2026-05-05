Макрон рассказал в Ереване о борьбе с зависимостью

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Европа подняла "коллективную тревогу", борясь с зависимостью от крупных держав, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на саммите в Ереване. Его слова передает телеканал BFM.
"За последние несколько лет мы, европейцы, решили поднять коллективную тревогу и не зависеть ни от одной крупной державы. И это также одно из ключевых условий стратегической автономии", — утверждает Макрон.
По словам Макрона, для него важно, когда Европа занимается коллективной безопасностью и уделяет достаточное внимание совместным проектам.
"Я думаю, что мы движемся в хорошем направлении", — подытожил он.
Вчера премьер-министр Великобритании Кир Стармер признал наличие напряженности в западном альянсе и призвал к увеличению роли Европы в НАТО.
По его словам, те решения, которые западные лидеры принимают сейчас, определят то, что будет происходить в будущем в течение жизни целого поколения.
Президент США Дональд Трамп ранее выражал сомнение в способности НАТО оказать реальную помощь Соединенным Штатам, обвиняя структуру в "скверном отношении" и неэффективности в случае возникновения глобальной угрозы. Также он утверждал, что всерьез рассматривает выход из блока после отказа альянса помочь в операции против Ирана. Кроме того, американский лидер озвучивал мнение, что готов попрощаться с организацией из-за позиции других государств по вопросу контроля США над Гренландией.