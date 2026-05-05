СМИ: во Франции заявили о сильной зависимости от иностранных вооружений

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Доклад двух депутатов Национального собрания Франции выявил значительную степень зависимости от вооружений иностранного производства.
- Франция зависит от США в сфере высокотехнологичных вооружений, от Германии и Израиля — в вопросах производства стрелкового вооружения и боеприпасов.
ПАРИЖ, 5 мая - РИА Новости. Доклад двух депутатов Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции Франсуа Кормье-Булижона от центристской партии "Возрождение" и Орельяна Сентуля от левой партии "Непокорившаяся Франция" выявил значительную степень зависимости страны от вооружений иностранного производства в ключевых областях, сообщает во вторник телеканал BFMTV со ссылкой на документ.
"Не слишком ли сильно Франция сделала ставку на глобализацию при оснащении своих вооруженных сил? К такому тревожному выводу пришли депутаты (Национального собрания – ред.) Франсуа Кормье-Булижон от партии "Возрождение" и Орельян Сентуль от "Непокорившейся Франции". (Согласно их докладу – ред.) страна по-прежнему сильно зависит от иностранных производителей ключевых вооружений и оборудования", - говорится в сообщении.
Европа готовится воевать с Россией две недели
1 мая, 08:00
По информации телеканала, доклад двух депутатов насчитывает 157 страниц. Главным выводом документа является то, что Франция за последние несколько десятилетий слишком сильно положилась на глобализацию в деле оснащения собственных вооруженных сил (ВС). Это сделало страну зависимой от ряда иностранных государств в таких сферах, как высокотехнологичные вооружения, стрелковое вооружение и боеприпасы.
В сфере высокотехнологичных вооружений Франция находится в зависимости по отношению к США. В частности, французские ВС используют системы залпового огня, различные элементы бортового оборудования боевых самолетов и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления (AWACS) американского производства. Паровые катапульты единственного атомного авианосца "Шарль де Голль" военно-морских сил Франции также произведены в США компанией General Atomics, которая к тому же получила заказ на производство паровых катапульт для строящегося нового авианосца "Свободная Франция". Париж принял решение о закупке этого оборудования в США из-за отсутствия достаточно мощных отечественных альтернатив американской технике, сообщает телеканал.
В вопросах производства стрелкового вооружения и боеприпасов Франция находится в зависимости по отношению к Германии и Израилю. Например, после закрытия в 2001 году оборонного завода в Сент-Этьене из ВС Франции постепенно пропали производимые на том заводе штурмовые винтовки FAMAS, а на смену им пришли штурмовые винтовки HK416, производимые немецкой компанией Heckler & Koch. Еще тяжелее ситуация обстоит в вопросе производства боеприпасов, поскольку одно из последних предприятий страны по их производству, завод GIAT в Ле-Мане закрылся в 1999 году, а компания Manurhin, производившая оборудование для производства боеприпасов, была продана правительством в 2018 году. В результате этого вся национальная цепочка поставок была разрушена, и Париж стал частично обеспечивать закупки боеприпасов за счет израильской компании Elbit Systems, уточняет BFMTV.
Сложившаяся ситуация объясняется тем, что в период закрытия оборонных предприятий тогдашний кабмин стремился сократить расходы, и в те годы импортировать иностранные вооружения было дешевле, чем производить свои. Спустя пару десятилетий это обернулось против Франции и сделало страну зависимой от иностранных партнеров в вопросах обороны. В условиях решения нынешнего премьер-министра страны Себастьяна Лекорню о восстановлении национальной промышленности по производству боеприпасов, авторы доклада призвали кабмин уделить внимание восстановлению и других составляющей французской оборонной промышленности, говорится в материале.
В последние несколько лет Франция значительно нарастила оборонные расходы и активизировала военную политику. Национальное собрание 10 декабря 2025 года поддержало намерение правительства увеличить государственный оборонный бюджет, который в 2026 году достигнет 57,1 миллиарда евро.