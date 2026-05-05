16:23 05.05.2026
ЦБ назвал долю псевдоинвестиционных проектов на финансовом рынке

ЦБ: псевдоинвестпроекты составили половину выявленных на финрынке нелегалов

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Около половины всех выявленных в первом квартале 2026 года субъектов с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке — это псевдоинвестиционные проекты.
  • Чаще всего организаторы пирамид предлагали инвестиции в инструменты криптовалютного рынка, также активно использовался ажиотаж вокруг искусственного интеллекта.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Около половины всех выявленных в первом квартале 2026 года субъектов с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке - это псевдоинвестиционные проекты, сообщает Банк России.
"Почти половина всех выявленных в первом квартале 2026 года "нелегалов" - это псевдоинвестиционные проекты (656 субъектов). По сравнению с четвертым кварталом 2025 года их количество выросло на 7%. Главная причина - мошенники в последнее время предпочитают не запускать новые "уникальные" проекты, а сразу создавать множество шаблонизированных по одной и той же схеме", - говорится в сообщении регулятора в Telegram-канале.
Отмечается, что в основном это псевдоинвестиционные схемы, действующие в интернете. Для схем, основанных в формате финансовых пирамид, заоблачные доходы обещали только при обязательном вовлечении в проект новых участников. Теперь формулировки легенд усложнились, отмечает регулятор.
"Например, организаторы предлагали вступать в проект, чтобы покупать токенизированное золото или представлять ликвидность профессиональным маркет-мейкерам на криптовалютном рынке. Более 70% всех выявленных пирамид сразу предлагали переводить взносы в криптовалюте, остальные готовы были использовать иностранные платежные сервисы или карты физических лиц", - предупреждает ЦБ.
Чаще всего организаторы пирамид в первом квартале 2026 года предлагали инвестиции в инструменты криптовалютного рынка – более 60% (280 проектов). Также при продвижении пирамидальных проектов активно используется ажиотаж вокруг искусственного интеллекта. Количество проектов, обещающих быстрый доход от ИИ-разработок, растет. В первом квартале 2026 года таких проектов было выявлено почти в два раза больше, чем в предыдущем квартале (36 и 20 соответственно).
Также отмечается, что треть псевдоинвестиционных проектов (202 субъекта) предлагали более низкую доходность в 40-60% годовых и делали акцент на том, что клиент вкладывает инвестиции в их собственный бизнес. В основном такие проекты нарушали законодательство о публичном привлечении инвестиций граждан и маскировали отсутствие какой-либо деятельности и высокую рискованность схем.
Центробанк сообщает, что за первый квартал на блокировку было направлено более 3,6 тысячи ресурсов, принадлежащих псевдоинвестиционным проектам.
"Банк России взаимодействует с платформами объявлений для имплементации законодательных ограничений в модерационную политику, что позволяет противодействовать проектам, незаконно привлекающим инвестиции граждан. Благодаря такому сотрудничеству, одна из крупных платформ объявлений в первом квартале 2026 года не допустила к публикации более 80 тысяч объявлений псевдоинвестиционных проектов", - подытожили там.
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
