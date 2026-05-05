Финские пограничники заявили, что нарушившие границу дроны летели с Украины - РИА Новости, 05.05.2026
16:52 05.05.2026
Финские пограничники заявили, что нарушившие границу дроны летели с Украины

CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki Day
Флаги Финляндии и Хельсинки. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Дроны, нарушившие воздушное пространство Финляндии в воскресенье, вылетели с Украины и летели в Россию, сообщила финская пограничная охрана.
Финское минобороны заявило 3 мая об обнаружении беспилотника в воздушном пространстве страны недалеко от границы с Россией. Погранохрана позднее уточнила, что дрона было два.
"На основании информации, полученной в ходе предварительного расследования, предполагается, что беспилотные летательные аппараты с очень высокой вероятностью вылетели с Украины", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Как утверждает погранохрана, беспилотники двигались с юга на северо-восток страны.
"Они покинули воздушное пространство Финляндии в направлении России, но их возможное место назначения неизвестно" - уточнили в ведомстве.
Премьер Финляндии Петтери Орпо в воскресенье после инцидента с дронами заявил Владимиру Зеленскому о недопустимости нарушения финских границ.
С конца марта финские власти неоднократно сообщали об обнаружении беспилотников в Финляндии. Правоохранители по результатам расследований указывали на украинское происхождение дронов. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что участились случаи, когда через Финляндию и страны Прибалтики осуществляются удары украинских беспилотников по России. По его словам, если государства сознательно предоставляют свое воздушное пространство для ударов БПЛА по РФ, то они являются открытыми соучастниками агрессии против России.
