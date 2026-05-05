Финские пограничники заявили, что нарушившие границу дроны летели с Украины

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Дроны, нарушившие воздушное пространство Финляндии в воскресенье, вылетели с Украины и летели в Россию, сообщила финская пограничная охрана.

"На основании информации, полученной в ходе предварительного расследования, предполагается, что беспилотные летательные аппараты с очень высокой вероятностью вылетели с Украины", - говорится в сообщении на сайте ведомства.