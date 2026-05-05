Финский премьер попал в неловкую ситуацию после встречи с Зеленским

Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо прокомментировал разговор с Владимиром Зеленским о появлении украинских БПЛА в воздушном пространстве страны.

Орпо заявил, что дроны, обнаруженные в воздушном пространстве Финляндии, якобы попали туда случайно и никто их не отправлял.

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо попал в неловкую ситуацию, комментируя разговор с Владимиром Зеленским о появлении украинских беспилотников в воздушном пространстве страны, пишет газета Ilta-Sanomat.

Как отмечает издание, Орпо выдал нечто странное, пытаясь объяснить, почему Финляндия сотрудничает с Киевом , несмотря на инциденты с дронами.

"Я повторяю, что никто не отправлял эти дроны в Финляндию. Это дроны, которые сами случайно попали на территорию Финляндии", — сказал он.

По словам Орпо, у Финляндии якобы пока нет системы, которая позволяла бы нейтрализовать все аппараты, залетающие в ее воздушное пространство.

"Это печальный факт", — признал политик.

Третьего мая финское Минобороны заявило об обнаружении беспилотника в своем воздушном пространстве недалеко от границы с Россией . Позже погранохрана уточнила, что дрона было два.