Финский премьер попал в неловкую ситуацию после встречи с Зеленским
07:24 05.05.2026 (обновлено: 13:15 05.05.2026)
IS: премьер Финляндии Орпо попал в неловкую ситуацию из-за украинских БПЛА

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо прокомментировал разговор с Владимиром Зеленским о появлении украинских БПЛА в воздушном пространстве страны.
  • Орпо заявил, что дроны, обнаруженные в воздушном пространстве Финляндии, якобы попали туда случайно и никто их не отправлял.
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо попал в неловкую ситуацию, комментируя разговор с Владимиром Зеленским о появлении украинских беспилотников в воздушном пространстве страны, пишет газета Ilta-Sanomat.
Как отмечает издание, Орпо выдал нечто странное, пытаясь объяснить, почему Финляндия сотрудничает с Киевом, несмотря на инциденты с дронами.
"Я повторяю, что никто не отправлял эти дроны в Финляндию. Это дроны, которые сами случайно попали на территорию Финляндии", — сказал он.
По словам Орпо, у Финляндии якобы пока нет системы, которая позволяла бы нейтрализовать все аппараты, залетающие в ее воздушное пространство.
"Это печальный факт", — признал политик.
Третьего мая финское Минобороны заявило об обнаружении беспилотника в своем воздушном пространстве недалеко от границы с Россией. Позже погранохрана уточнила, что дрона было два.
После этого Орпо заявил Зеленскому о недопустимости нарушения воздушного пространства.
