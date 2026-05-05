В Финляндии объяснили, почему не сбили залетевшие в страну дроны

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Финляндия не сбила залетевшие в страну дроны из-за близости к российской границе, заявили в пресс-службе сил обороны страны.

"В мирное время дроны не могут быть сбиты у границы или в воздушном пространстве другого государства", - приводит телерадиовещатель Yle заявление пресс-службы финских сил обороны.