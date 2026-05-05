В Финляндии объяснили, почему не сбили залетевшие в страну дроны

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Финляндии заявили, что не сбили залетевшие в страну дроны из-за близости к российской границе.
- Финское минобороны обнаружило два беспилотника в воздушном пространстве страны недалеко от границы с Россией.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Финляндия не сбила залетевшие в страну дроны из-за близости к российской границе, заявили в пресс-службе сил обороны страны.
Финское минобороны заявило в воскресенье об обнаружении беспилотника в воздушном пространстве страны недалеко от границы с Россией. Погранохрана позднее уточнила, что дрона было два.
"В мирное время дроны не могут быть сбиты у границы или в воздушном пространстве другого государства", - приводит телерадиовещатель Yle заявление пресс-службы финских сил обороны.
Как уточняет Yle, силы обороны не предпринимали попыток сбить дроны, нарушившие воздушное пространство страны.
Премьер Финляндии Петтери Орпо в воскресенье после инцидента с дронами заявил Владимиру Зеленскому о недопустимости нарушения финских границ.