Фестиваль "Мелиховская весна" представит программу к юбилею Булгакова

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. XXVI Международный театральный фестиваль "Мелиховская весна", который пройдет с 22 по 31 мая в музее-заповеднике А.П. Чехова "Мелихово" в муниципальном округе Чехов, запланировал программу к юбилею писателя Михаила Булгакова, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В рамках фестиваля проходит традиционная программа "Чехов+", в этом году она посвящена творчеству Булгакова, которому 15 мая исполняется 135 лет.

На фестивале можно будет увидеть некоторые из произведений Булгакова в постановках разных театров. Например, 27 мая Липецкий государственный академический театр драмы имени Л.Н. Толстого покажет "Зойкину квартиру". 29 мая Мытищинский театр драмы и комедии "ФЭСТ" представит свою интерпретацию произведения "Дни Турбиных", а 31 мая – это же произведение можно увидеть в исполнении Московского открытого студенческого театра "МОСТ".

"Юбилей Михаила Афанасьевича Булгакова отмечается по всей России, и мы очень рады, что одно из событий этого юбилея пройдет именно у нас в Подмосковье, в чеховском Мелихове. Судьбы Булгакова и Чехова во многом созвучны: оба интеллигенты, врачи по образованию, творческий путь обоих начинался с литературной поденщины в журналах и газетах с небольших юмористических рассказов и фельетонов, оба были влюблены в театр, судьба обоих была крепко связана с Московским Художественным театром", – отметил министр культуры и туризма региона Василий Кузнецов, его слова приводит пресс-служба.

Он добавил, что булгаковские пьесы совершенно по-новому зазвучат в чеховском пространстве.

Один из ключевых спектаклей программы – "Зойкина квартира" режиссера Александра Огарева. В его постановке сатирическая история о Москве эпохи новой экономической политики (НЭПа) превращается в разговор о соблазне легкой жизни, моральных границах и человеке на изломе времени. Режиссер Мытищинского театра драмы и комедии "ФЭСТ" Максим Ладо поставил "Дни Турбиных" как современную, актуальную историю о семье, любви и дружбе в непростую эпоху.

Также режиссер-постановщик Московского открытого студенческого театра "МОСТ" Георгий Долмазян в спектакле по пьесе Булгакова "Дни Турбиных" выводит на первый план тему семьи, попавшую в круговорот исторических сдвигов.