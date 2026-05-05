Рейтинг@Mail.ru
Фестиваль "Мелиховская весна" представит программу к юбилею Булгакова - РИА Новости, 05.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
12:54 05.05.2026
Фестиваль "Мелиховская весна" представит программу к юбилею Булгакова

Фестиваль "Мелиховская весна" покажет программу, посвященную Булгакову

© Фото предоставлено Министерством культуры и туризма Московской областиФестиваль "Мелиховская весна" представит программу к юбилею Булгакова
Фестиваль Мелиховская весна представит программу к юбилею Булгакова - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
© Фото предоставлено Министерством культуры и туризма Московской области
Фестиваль "Мелиховская весна" представит программу к юбилею Булгакова
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. XXVI Международный театральный фестиваль "Мелиховская весна", который пройдет с 22 по 31 мая в музее-заповеднике А.П. Чехова "Мелихово" в муниципальном округе Чехов, запланировал программу к юбилею писателя Михаила Булгакова, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
В рамках фестиваля проходит традиционная программа "Чехов+", в этом году она посвящена творчеству Булгакова, которому 15 мая исполняется 135 лет.
На фестивале можно будет увидеть некоторые из произведений Булгакова в постановках разных театров. Например, 27 мая Липецкий государственный академический театр драмы имени Л.Н. Толстого покажет "Зойкину квартиру". 29 мая Мытищинский театр драмы и комедии "ФЭСТ" представит свою интерпретацию произведения "Дни Турбиных", а 31 мая – это же произведение можно увидеть в исполнении Московского открытого студенческого театра "МОСТ".
"Юбилей Михаила Афанасьевича Булгакова отмечается по всей России, и мы очень рады, что одно из событий этого юбилея пройдет именно у нас в Подмосковье, в чеховском Мелихове. Судьбы Булгакова и Чехова во многом созвучны: оба интеллигенты, врачи по образованию, творческий путь обоих начинался с литературной поденщины в журналах и газетах с небольших юмористических рассказов и фельетонов, оба были влюблены в театр, судьба обоих была крепко связана с Московским Художественным театром", – отметил министр культуры и туризма региона Василий Кузнецов, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что булгаковские пьесы совершенно по-новому зазвучат в чеховском пространстве.
Один из ключевых спектаклей программы – "Зойкина квартира" режиссера Александра Огарева. В его постановке сатирическая история о Москве эпохи новой экономической политики (НЭПа) превращается в разговор о соблазне легкой жизни, моральных границах и человеке на изломе времени. Режиссер Мытищинского театра драмы и комедии "ФЭСТ" Максим Ладо поставил "Дни Турбиных" как современную, актуальную историю о семье, любви и дружбе в непростую эпоху.
Также режиссер-постановщик Московского открытого студенческого театра "МОСТ" Георгий Долмазян в спектакле по пьесе Булгакова "Дни Турбиных" выводит на первый план тему семьи, попавшую в круговорот исторических сдвигов.
Директор музея-заповедника "Мелихово" Анастасия Журавлева подчеркнула, что автор для спецпрограммы "Чехов+" этого года был выбран не случайно. В Мелихове на фестивальной сцене впервые "встретятся" два самобытных писателя и драматурга, две ярких индивидуальности со своим неповторимым узнаваемым стилем.
 
Новости ПодмосковьяМихаил БулгаковМосковская область (Подмосковье)Чехов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала