Никто не пострадал в ДТП с Ferrari в центре Москвы

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Никто не пострадал в аварии с участием спорткара Ferrari на Зубовском бульваре в Москве, сообщили РИА Новости сотрудники ГИБДД.

Как передавал корреспондент РИА Новости, вечером во вторник на Зубовском бульваре произошло ДТП. Автомобиль Ferrari, в котором, предварительно, находился рэпер Navai, развернуло, машина подлетела и врезалась в столб и тротуар.