Эстонский премьер отпразднует на границе с Россией 9 мая

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал приедет в Нарву на концерт в честь Дня Европы 9 мая, сообщила телерадиокомпания ERR.
В материале отмечается, что праздничные мероприятия будут проходить недалеко от российской границы на Рыночной и Стокгольмской площадях.
Как уточняет издание, вместе с Михалом в Нарву приедет и комиссар ЕС по вопросам равенства поколений, молодежи, культуры и спорта Гленн Микаллеф.
Вчера эстонская газета Postimees сообщила, что эстонский туроператор Hansareisid организовал на 9 мая экскурсионные поездки в Нарву и приграничные с Россией районы, чтобы желающие могли стать свидетелями празднования Дня Победы.
Как подчеркивает газета Postimees со ссылкой на канцлера по вопросам культурного разнообразия Эстонии Эду Сильберг, министерство культуры республики не устанавливает правил для туроператоров относительно дат и маршрутов, Нарва всегда открыта для гостей. В нарвском отделении полиции также отметили, что в предыдущие годы обстановка в Нарве 9 мая оставалась спокойной.
День Европы — ежегодный праздник мира и единства в странах Европейского союза, Совета Европы. В ЕС праздник также известен как День Декларации Шумана.