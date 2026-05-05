В центре Еревана сотрудник госохраны вступил в перепалку с полицией

ЕРЕВАН, 5 мая – РИА Новости. Потасовка между полицейскими и сотрудниками службы госохраны, обеспечивающими безопасность высокопоставленных должностных лиц, произошла в Ереване недалеко от здания администрации президента Армении, сообщает онлайн-издание "Ишханутюн" ("Власть").
Уточняется, что инцидент произошел во вторник, когда в президентской резиденции принимали президента Франции Эммануэля Макрона.
"По нашей информации, сегодня на прилегающей к станции метро "Маршал Баграмян" территории, близ резиденции президента произошел инцидент между сотрудниками полицейской гвардии и службы государственной охраны (СГО). Один из сотрудников СГО в общественном месте, в присутствии множества полицейских, оскорбил одного из служащих полицейской гвардии, используя нецензурную брань", - говорится в сообщении.
Источник онлайн-ресурса рассказал, что спор возник после того, как сотрудник службы госохраны в оскорбительной форме потребовал уступить ему дорогу. "Когда полицейский пояснил, что проход в данном направлении невозможен, сотрудник СГО потерял самообладание и перешел к оскорблениям", - говорится в сообщении.