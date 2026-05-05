Врач объяснила, почему москвичам не нужна прививка от клещевого энцефалита

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Необходимости в массовой вакцинации москвичей против клещевого энцефалита нет, потому что за последние несколько лет в столице не было зафиксировано ни одного случая заражения им, сообщила РИА Новости главный внештатный специалист по инфекционным болезням, главный врач КДП № 121 Светлана Сметанина.

По ее словам, в столице с теплом активизировались и клещи, которые могут поджидать в лесопарковых зонах и за городом на природе.

"За последние несколько лет в Москве не было зафиксировано ни одного случая заражения клещевым энцефалитом. Даже завозные случаи можно пересчитать по пальцам. Это лишний раз доказывает, что у москвичей отсутствует необходимость в вакцинации при условии, что они не выезжают в эндемичные регионы", - рассказала Сметанина

Врач отметила, что, если человек проживает в регионе, где клещевой энцефалит не распространен, и не планирует регулярно посещать эндемичные районы, то риск заражения минимален, и необходимость в вакцинации отпадает.

"В таких случаях, если вы соблюдаете правила поведения на природе и тщательно осматриваете себя после прогулок, то риск заражения клещевым энцефалитом в большинстве своем сводится к нулю", - подчеркнула Сметанина.