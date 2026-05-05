Ситуация в Энергодаре, подвергшемся налету дронов ВСУ, остается напряженной - РИА Новости, 05.05.2026
17:32 05.05.2026
Ситуация в Энергодаре, подвергшемся налету дронов ВСУ, остается напряженной

Балицкий: ситуация в Энергодаре после налета дронов ВСУ остается напряженной

Стела с названием города в Энергодаре. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости. Ситуация в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре, подвергшемся налету дронов ВСУ, остается напряженной, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Ситуация остается напряженной, дроновая активность высокая", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".
Ранее губернатор сообщал, что зафиксировано не менее семи атак БПЛА противника на Энергодар во вторник. Часть беспилотников были сбиты на подлете к городу. Повреждены гражданская инфраструктура и автомобили. По информации мэра города Максима Пухова, целью беспилотников было здание горадминистрации, легкие ранения получила жительница города.
