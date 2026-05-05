Ситуация в Энергодаре, подвергшемся налету дронов ВСУ, остается напряженной

Ранее губернатор сообщал, что зафиксировано не менее семи атак БПЛА противника на Энергодар во вторник. Часть беспилотников были сбиты на подлете к городу. Повреждены гражданская инфраструктура и автомобили. По информации мэра города Максима Пухова, целью беспилотников было здание горадминистрации, легкие ранения получила жительница города.