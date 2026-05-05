Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ не менее семи раз атаковали дронами Энергодар, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
- Повреждена гражданская инфраструктура и автомобили, одна женщина получила легкие ранения.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости. Зафиксировано не менее семи атак БПЛА на город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, часть сбита на подлете к городу, повреждены гражданская инфраструктура и автомобили, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
«
"Зафиксировано не менее семи атак БПЛА противника на город Энергодар. Часть беспилотников были сбиты на подлёте к городу. Повреждены гражданская инфраструктура и автомобили", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".
Не менее 15 дронов ВСУ атаковали во вторник здание администрации Энергодара, пострадавших и погибших нет, всех своевременно эвакуировали, сообщал ранее мэр. Позже он сообщил, что жительница города получила легкие ранения.