ВСУ не менее семи раз атаковали дронами Энергодар

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости. Зафиксировано не менее семи атак БПЛА на город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, часть сбита на подлете к городу, повреждены гражданская инфраструктура и автомобили, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.