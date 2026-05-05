В Энергодаре несколько автомобилей получили повреждения при атаке ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости. Несколько автомобилей повреждено при атаке дронов ВСУ по городу-спутнику Запорожской АЭС Энергодару, сообщил глава города Максим Пухов.
"Повреждены несколько автомобилей. Налет продолжается. Прошу жителей соблюдать максимальную осторожность, по возможности ограничить передвижение и следить за официальной информацией", - написал Пухов в своем канале на платформе "Макс".
Не менее 15 дронов ВСУ атаковали во вторник здание администрации Энергодара, пострадавших и погибших нет, всех своевременно эвакуировали, сообщил ранее мэр.
