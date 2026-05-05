Не менее 15 дронов ВСУ атаковали здание администрации Энергодара

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости. Не менее 15 дронов ВСУ атаковали во вторник здание администрации города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, пострадавших и погибших нет, всех своевременно эвакуировали, сообщил глава города Максим Пухов.