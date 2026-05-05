13:46 05.05.2026 (обновлено: 13:52 05.05.2026)
Пухов: не менее 15 дронов ВСУ атаковали здание администрации Энергодара

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
  • Не менее 15 дронов ВСУ атаковали здание администрации Энергодара, сообщил глава города Максим Пухов.
  • Пострадавших и погибших нет, всех своевременно эвакуировали.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости. Не менее 15 дронов ВСУ атаковали во вторник здание администрации города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, пострадавших и погибших нет, всех своевременно эвакуировали, сообщил глава города Максим Пухов.
Энергодар подвергся атаке со стороны ВСУ, зафиксировано несколько попаданий по зданию администрации, сообщил ранее во вторник мэр.
"В результате атаки не менее 15 FPV-дронов на оптоволокне по зданию администрации Энергодара пострадавших и погибших, к счастью, нет — все были своевременно эвакуированы. Большая часть БПЛА сбита на подлете", - написал Пухов в своем канале на платформе "Макс".
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныЭнергодарЗапорожская АЭС
 
 
