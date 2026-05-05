В Энергодаре фиксируют высокую активность дронов ВСУ

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Высокая активность дронов противника фиксируется в Энергодаре, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Фиксируется высокая дроновая активность противника в Каменско-Днепровском, Васильевском муниципальных округах и городе Энергодаре. Прошу жителей сохранять спокойствие, не подходить к окнам до полной стабилизации обстановки", - написал он на платформе "Макс".
Балицкий также призвал автомобилистов воздержаться от поездок в данные районы до полной стабилизации обстановки, над дорогой зафиксированы украинские беспилотники.