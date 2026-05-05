При атаке ВСУ на Энергодар никто не пострадал, сообщил мэр

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При атаке ВСУ на Энергодар пострадавших нет, сообщил глава города Максим Пухов.
- Сохраняется угроза повторных ударов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости. Пострадавших от атаки ВСУ по городу-спутнику Запорожской АЭС Энергодару, предварительно, нет, сохраняется угроза повторных ударов, сообщил глава города Максим Пухов.
Энергодар подвергается атаке со стороны ВСУ, зафиксировано несколько попаданий по зданию администрации, сообщил ранее во вторник мэр.
"По предварительной информации, пострадавших нет. Прошу всех немедленно ограничить передвижение по городу, оставаться в укрытиях или в безопасных местах, не приближаться к местам возможных прилетов", - написал Пухов в своем канале на платформе "Макс".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18