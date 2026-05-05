Рейтинг@Mail.ru
В Минэнерго рассказали об интересе в сотрудничестве с Южным Суданом - РИА Новости, 05.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:34 05.05.2026
В Минэнерго рассказали об интересе в сотрудничестве с Южным Суданом

Минэнерго: Россия и Южный Судан заинтересованы в совместной добыче нефти

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкНефтяная платформа
Нефтяная платформа - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Нефтяная платформа . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия и Южный Судан заинтересованы в реализации проектов по добыче нефти и других видов минерального сырья.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Россия и Южный Судан заинтересованы в реализации проектов по добыче нефти и других видов минерального сырья, сообщило Минэнерго РФ.
"Была подчеркнута взаимная заинтересованность в проектах по разработке и добыче нефтяных месторождений и других видов минерального сырья", - говорится в сообщении министерства по итогам визита замглавы Минэнерго РФ Романа Маршавина в Южный Судан.
Сувенирная монета Биткоин - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
В Минэнерго заявили об отсутствии запросов на запрет майнинга из Москвы
7 апреля, 15:07
В ходе визита Маршавин провел серию встреч с руководством республики. Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия в энергетике.
В частности, обсуждался потенциал развития энергетической инфраструктуры Южного Судана с учетом текущего уровня электрификации страны. "Было предложено рассмотреть возможность подготовки комплексного плана развития электроэнергетики для создания необходимой инфраструктуры", - отмечается в сообщении Минэнерго.
Отдельное внимание было уделено проектам в гидроэнергетике, поставкам оборудования для строительства новых ГЭС, созданию мини-ТЭС на базе дизель-генераторных установок, а также сотрудничеству в сфере возобновляемой энергетики.
Маршавин подтвердил намерение России углублять партнерство с Южным Суданом, отметив, что визит делегации призван обозначить новые направления сотрудничества и придать импульс реализации взаимовыгодных проектов.
Нефтяной станок-качалка на месторождении нефти - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
Мировые цены на нефть достигли максимума с июля 2022 года
4 мая, 23:22
 
ЭкономикаЮжный СуданРоссияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала