В Минэнерго рассказали об интересе в сотрудничестве с Южным Суданом

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Россия и Южный Судан заинтересованы в реализации проектов по добыче нефти и других видов минерального сырья, сообщило Минэнерго РФ.

"Была подчеркнута взаимная заинтересованность в проектах по разработке и добыче нефтяных месторождений и других видов минерального сырья", - говорится в сообщении министерства по итогам визита замглавы Минэнерго РФ Романа Маршавина в Южный Судан

В ходе визита Маршавин провел серию встреч с руководством республики. Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия в энергетике.

В частности, обсуждался потенциал развития энергетической инфраструктуры Южного Судана с учетом текущего уровня электрификации страны. "Было предложено рассмотреть возможность подготовки комплексного плана развития электроэнергетики для создания необходимой инфраструктуры", - отмечается в сообщении Минэнерго.

Отдельное внимание было уделено проектам в гидроэнергетике, поставкам оборудования для строительства новых ГЭС, созданию мини-ТЭС на базе дизель-генераторных установок, а также сотрудничеству в сфере возобновляемой энергетики.