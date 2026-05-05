Видеокурсы по подготовке к ЕГЭ организуют в Костромской области

КОСТРОМА, 5 мая – РИА Новости. Видеокурсы по подготовке школьников к ЕГЭ при участии лучших педагогов организуют в Костромской области, это заменит многим старшеклассникам услуги репетиторов, сообщила администрация региона.

Сообщается, что о готовности региона к проведению экзаменационной кампании на еженедельном областном совещании доложил директор департамента образования и науки Андрей Голубев. По его данным, всего в 2026 году в Костромской области на проведение государственной итоговой аттестации (ГИА) зарегистрированы более 7 тысяч девятиклассников и 2 тысячи одиннадцатиклассников.

Проводивший совещание губернатор Костромской области Сергей Ситников обратил особое внимание на вопросы подготовки школьников к выпускным экзаменам. В ходе рабочей поездки в Островский район глава региона общался с выпускниками местной школы. Большинство из них пользуются услугами репетиторов. Некоторые на занятия ездят даже в Кострому.

Как отмечают в обладминистрации, Сергей Ситников предложил рассмотреть возможность открытия дистанционных курсов по подготовке к ЕГЭ с использованием телематических средств, чтобы лучшие педагоги могли поработать с выпускниками без привлечения репетиторов.

"У нас сегодня все возможности для этого есть. Во всех абсолютно школах есть высокоскоростной интернет. Есть компьютерные классы, есть электронные доски, на которых можно демонстрировать занятия. Это особенно полезно будет для сельских школ, где часто нет возможности заниматься с репетитором", - подчеркнул Сергей Ситников.