Рейтинг@Mail.ru
Эфиопия заявила о непричастности к нападению на аэропорт Хартума - РИА Новости, 05.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:59 05.05.2026
Эфиопия заявила о непричастности к нападению на аэропорт Хартума

МИД Эфиопии заявил о непричастности страны к нападению на аэропорт Хартума

© AP PhotoДевушка с флагом Эфиопии в Аддис-Абебе
Девушка с флагом Эфиопии в Аддис-Абебе - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
© AP Photo
Девушка с флагом Эфиопии в Аддис-Абебе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эфиопия заявила о своей непричастности к нападению на аэропорт в суданской столице Хартуме.
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Министерство иностранных дел Эфиопии во вторник заявило о своей непричастности к нападению на аэропорт в суданской столице, следует из сообщения, опубликованного в соцсетях.
В понедельник аэропорт Хартума подвергся ударам с использованием ракет и беспилотников. Во вторник глава суданского МИД Мохи ад-Дин Салем сообщил, что его страна отзывает посла из Эфиопии для консультаций. По его словам, Судан располагает доказательствами причастности Эфиопии к последним атакам, в том числе на гражданские объекты в Хартуме.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
Путин и премьер Эфиопии выступили за укрепление дружественных отношений
16 марта, 13:32
"Эфиопия отвергает последние безосновательные обвинения, прозвучавшие в ее адрес в ходе совместной пресс-конференции официального представителя ВС Судана и главы МИД этой страны", - говорится в документе.
Эфиопский МИД при этом отмечает, что Эфиопия сильно страдает от конфликта в Судане, поскольку его участники якобы привлекают наемников из числа эфиопских повстанцев.
"Принимая во внимание братские отношения между нашими странами, правительство Эфиопии воздерживалось от того, чтобы обнародовать грубые нарушения территориальной целостности и национальной безопасности Эфиопии, совершенные участниками конфликта в Судане. В числе нарушений – широкая практика использования наемников "Народного фронта освобождения Тыграя" (НФОТ) в ходе конфликта", - сказано в заявлении.
Судан - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
МККК в 2025 году оказал помощь четырем миллионам жителей Судана
15 марта, 08:36
МИД Эфиопии также обвиняет ВС Судана в поддержке повстанцев НФОТ.
"ВС Судана также оказывают помощь оружием и финансовую поддержку наемникам НФОТ, что позволяет НФОТ совершать нападения вдоль западной границы Эфиопии… Существуют многочисленные достоверные доказательства того, что Судан служит базой для различных антиэфиопских сил", - утверждается в сообщении.
С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. В последнее время фиксируется все больше случаев ударов по военным и гражданским объектам в Судане с помощью беспилотников.
Суданские власти утверждают, что некоторые атаки могли осуществляться с территории соседней Эфиопии. Также Хартум обвиняет ОАЭ в поддержке повстанцев, однако эмиратская сторона эти обвинения отвергает.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
Россия поддерживает усилия властей Судана по прекращению огня, заявил МИД
20 марта, 18:12
 
В миреЭфиопияСуданХартум (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала