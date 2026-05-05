Эфиопия заявила о непричастности к нападению на аэропорт Хартума

МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Министерство иностранных дел Эфиопии во вторник заявило о своей непричастности к нападению на аэропорт в суданской столице, следует из сообщения, опубликованного в соцсетях.

В понедельник аэропорт Хартума подвергся ударам с использованием ракет и беспилотников. Во вторник глава суданского МИД Мохи ад-Дин Салем сообщил, что его страна отзывает посла из Эфиопии для консультаций. По его словам, Судан располагает доказательствами причастности Эфиопии к последним атакам, в том числе на гражданские объекты в Хартуме.

"Эфиопия отвергает последние безосновательные обвинения, прозвучавшие в ее адрес в ходе совместной пресс-конференции официального представителя ВС Судана и главы МИД этой страны", - говорится в документе.

Эфиопский МИД при этом отмечает, что Эфиопия сильно страдает от конфликта в Судане, поскольку его участники якобы привлекают наемников из числа эфиопских повстанцев.

"Принимая во внимание братские отношения между нашими странами, правительство Эфиопии воздерживалось от того, чтобы обнародовать грубые нарушения территориальной целостности и национальной безопасности Эфиопии, совершенные участниками конфликта в Судане. В числе нарушений – широкая практика использования наемников "Народного фронта освобождения Тыграя" (НФОТ) в ходе конфликта", - сказано в заявлении.

МИД Эфиопии также обвиняет ВС Судана в поддержке повстанцев НФОТ.

"ВС Судана также оказывают помощь оружием и финансовую поддержку наемникам НФОТ, что позволяет НФОТ совершать нападения вдоль западной границы Эфиопии… Существуют многочисленные достоверные доказательства того, что Судан служит базой для различных антиэфиопских сил", - утверждается в сообщении.

С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. В последнее время фиксируется все больше случаев ударов по военным и гражданским объектам в Судане с помощью беспилотников.