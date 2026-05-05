Ефимов: с начала реализации проектов КРТ подготовили свыше 420 проектов

15:03 05.05.2026
Ефимов: с начала реализации проектов КРТ в Москве подготовили более 420 проектов

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Свыше 420 проектов КРТ подготовили в Москве с начала 2026 года, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Программа комплексного развития территорий в столице набирает обороты. Только за прошедшие четыре месяца 2026 года количество проектов в разной степени проработки и реализации выросло до 421. Площадь отведенных под редевелопмент участков сейчас превышает 4,5 тысячи гектаров. Там планируется построить около 70,8 миллиона квадратных метров недвижимости", - приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.
В сообщении указывается, что благодаря проектам в городе появится свыше 1,1 миллиона рабочих мест, инвестиции в развитие площадок оценили в 23,5 триллиона рублей. За все время реализации проектов КРТ в Москве бюджет города пополнится на 7 триллионов рублей. После завершения ежегодный бюджетный эффект составит примерно 2,4 триллиона рублей.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в городе успешно реализовали первый проект КРТ.
 
