13:04 05.05.2026
Ефимов: при облицовке фасада здания галереи использовали натуральный гранит

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Московская государственная картинная галерея Василия Нестеренко появилась на севере столицы, при облицовке ее фасада использовали гранит из Куртинского месторождения, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он отметил, что площадь галереи составила 5,4 тысячи квадратных метров, ее планировка была разработана с учетом специфики строительства подобных объектов.
"Так, были предусмотрены экспозиционные залы, продумана логика перемещения посетителей и сценарии восприятия выставок. Объект рассчитан на одновременное посещение до 400 человек. При облицовке здания использовали вентилируемую систему и смонтировали элементы из натурального гранита из Куртинского месторождения, а также свыше четырех тысяч изделий из стеклофибробетона", - приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.
В сообщении указывается, что такие материалы обладают высокой прочностью и хорошей ремонтопригодностью, они устойчивы к образованию трещин и деформациям. Использование современных материалов позволило специалистам воплотить сложные архитектурные решения и обеспечить долговечность объекта.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в городе открылась Московская государственная картинная галерея Василия Нестеренко.
 
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)МоскваГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
