В Тульской области три человека погибли, еще один пострадал в ДТП

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киреевском районе Тульской области произошло лобовое столкновение автомобилей Volkswagen и Lada.
- В результате ДТП три человека погибли, один пострадал.
ТУЛА, 5 мая – РИА Новости. Три человека погибли, еще один пострадал в лобовом столкновении Lada и Volkswagen в Киреевском районе Тульской области, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в мессенджере "Макс".
"Предварительно установлено, что вечером 5 мая 2026 года произошло лобовое столкновение автомобилей Volkswagen и Lada. В результате происшествия три человека погибли, один пострадал", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что ДТП произошло на дороге Болохово - Шварцевский. Проводится процессуальная проверка.