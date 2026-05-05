11:15 05.05.2026
В Симферополе автобус сбил остановку, пострадал один человек

Скорая помощь. Архивное фото
  • В Симферополе рейсовый автобус выехал на тротуар и сбил остановку.
  • В результате ДТП пострадала 48-летняя женщина, ее госпитализировали в тяжелом состоянии.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости. Рейсовый автобус выехал на тротуар и сбил остановку в Симферополе, пострадала женщина, она госпитализирована, сообщила пресс-служба ГИБДД Крыма.
По предварительным данным полиции, около 07.10 во вторник в районе дома №121 по улице Кечкеметской в Симферополе водитель 1965 года рождения, управляя транспортным средством "ПАФ" (рейсовый автобус), допустил неконтролируемый занос. Автобус совершил наезд на остановку общественного транспорта, затем на бетонную опору, после чего - на металлическое заборное ограждение и опору светофорного объекта.
«
"В результате дорожно‑транспортного происшествия пострадала 48‑летняя женщина, находившаяся на остановке. Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи", - сообщили в полиции.
Сотрудники госавтоинспекции Симферополя проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Прокуратура Крыма также сообщила о проведении проверки обстоятельств ДТП.
Как сообщили РИА Новости в Минздраве Крыма, пострадавшая женщина госпитализирована в больницу в Симферополе, ее состояние тяжелое.
"Женщина госпитализирована в ГБУЗ РК "Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи №6". В настоящее время её состояние оценивается как тяжёлое, ей оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщили в пресс-службе минздрава.
