ВС России поразили три радиолокационные станции в глубоком тылу ВСУ

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Российские операторы беспилотников поразили радиолокационные станции "Пеликан", "Дунай" и "Терек" в глубоком тылу ВСУ в Харьковской и Николаевской областях, сообщили в Минобороны РФ.
Российские разведчики обнаружили радиолокационные станции ВСУ в глубоком тылу. На их поражение командование направило расчеты ударных дронов отдельной бригады войск беспилотных систем "Варяг".
"В результате боевой работы расчетов средствами объективного контроля были зафиксированы успешные поражения РЛС "Пеликан" в Харьковской области, РЛС "Дунай" и "Терек" в Николаевской области", - говорится в сообщении.
