ВС России поразили три радиолокационные станции в глубоком тылу ВСУ

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Российские операторы беспилотников поразили радиолокационные станции "Пеликан", "Дунай" и "Терек" в глубоком тылу ВСУ в Харьковской и Николаевской областях, сообщили в Минобороны РФ.