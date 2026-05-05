Рейтинг@Mail.ru
Миронов предложил выделить СНТ средства для строительства дорог - РИА Новости, 05.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:09 05.05.2026
Миронов предложил выделить СНТ средства для строительства дорог

Миронов предложил выделить СНТ средства из бюджета для строительства дорог

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСергей Миронов
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Сергей Миронов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Миронов предложил выделить бюджетные средства на строительство и ремонт дорог в садоводческих хозяйствах.
  • Финансирование планируется осуществлять на началах софинансирования: бюджетные ассигнования предоставляются при условии привлечения средств самих товариществ.
  • Принятие законопроекта обеспечит круглогодичную транспортную доступность садоводческих товариществ и повысит безопасность граждан.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил выделить бюджетные средства на прокладку дорожной и коммунальной инфраструктуры в садоводческих хозяйствах.
Поправки в закон "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд" будут внесены на рассмотрение Государственной думы во вторник. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Студенты - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
Миронов предложил ввести "потолок" цен на обучение в вузах
2 мая, 02:31
"Ключевым новшеством законопроекта является закрепление права садоводческих и огороднических товариществ на получение государственной и муниципальной поддержки для проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта как подъездных дорог к границам СНТ, так и внутренних проездов", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
При этом финансирование предлагается осуществлять на началах софинансирования: бюджетные ассигнования из дорожных фондов соответствующего уровня (федерального, регионального или муниципального) предоставляются при условии привлечения средств самого товарищества.
Конкретный объем долевого участия, порядок и критерии предоставления поддержки, согласно проекту, устанавливаются правительством РФ.
Такая модель, по мнению авторов, во-первых, не перекладывает бремя содержания дорог с садоводов на государство, а во-вторых, создает стимулы для консолидации усилий граждан и публично-правовых образований.
Принятие законопроекта, как подчеркивается в документах, позволит получить значительный социально-экономический эффект: будет обеспечена круглогодичная транспортная доступность садоводческих товариществ, что напрямую влияет в том числе на оперативность прибытия экстренных служб и безопасность граждан.
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
Миронов предложил дать коммунальные льготы ликвидаторам аварии на ЧАЭС
24 апреля, 01:17
 
СтроительствоРоссияСергей Миронов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала