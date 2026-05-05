Миронов предложил выделить СНТ средства для строительства дорог

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил выделить бюджетные средства на прокладку дорожной и коммунальной инфраструктуры в садоводческих хозяйствах.

Поправки в закон "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд" будут внесены на рассмотрение Государственной думы во вторник. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Ключевым новшеством законопроекта является закрепление права садоводческих и огороднических товариществ на получение государственной и муниципальной поддержки для проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта как подъездных дорог к границам СНТ, так и внутренних проездов", - сообщается в пояснительной записке к проекту.

При этом финансирование предлагается осуществлять на началах софинансирования: бюджетные ассигнования из дорожных фондов соответствующего уровня (федерального, регионального или муниципального) предоставляются при условии привлечения средств самого товарищества.

Конкретный объем долевого участия, порядок и критерии предоставления поддержки, согласно проекту, устанавливаются правительством РФ

Такая модель, по мнению авторов, во-первых, не перекладывает бремя содержания дорог с садоводов на государство, а во-вторых, создает стимулы для консолидации усилий граждан и публично-правовых образований.