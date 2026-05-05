В Домодедово задержали 11 рейсов на прилет из-за временных ограничений

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Одиннадцать рейсов на прилет задержаны в аэропорту Домодедово из-за временных ограничений, скоплений пассажиров не наблюдается, сообщила воздушная гавань.

Отмечается, что в терминале аэропорта пассажиры информируются также и о возможном увеличении времени ожидания посадки на рейс.