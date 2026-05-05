В Домодедово задержали 11 рейсов на прилет из-за временных ограничений

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Одиннадцать рейсов на прилет задержаны в аэропорту Домодедово из-за временных ограничений, скоплений пассажиров не наблюдается, сообщила воздушная гавань.
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в Домодедово в 11.23 мск, об этом сообщала Росавиация.
"Несмотря на введение временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов, службы аэропорта Домодедово работают штатно, скоплений пассажиров не наблюдается... Возможные корректировки в расписании затронули 11 рейсов на прилет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в терминале аэропорта пассажиры информируются также и о возможном увеличении времени ожидания посадки на рейс.
