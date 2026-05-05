На московских прудах установят более 200 домиков для уток

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Более 200 домиков для уток установят на московских водоемах в преддверии летнего сезона, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к установке домиков для водоплавающих птиц на столичных прудах. В преддверии летнего сезона на водоемах появится 209 плавающих конструкций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что домики для водоплавающих птиц будут находиться в акватории прудов до первых осенних заморозков. Как подчеркивается на сайте, в этот период птицы отправляются на юг и больше не нуждаются в уютных московских "квартирах".