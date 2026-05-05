В ядерных договоренностях нет смысла без учета Парижа, заявил посол

ПАРИЖ, 5 мая – РИА Новости. Россия не видит смысла в ядерных договоренностях без учета французского и британского потенциала, заявил в интервью РИА Новости посол РФ во Франции Алексей Мешков.
"А мы с самого начала сказали, что при тех уровнях сокращения ядерного оружия, на которые мы уже вышли, как французские, так и британские ядерные потенциалы уже начинают иметь определенный вес. И поэтому без их участия в этих договоренностях мы не видим, в общем-то, перспективы", - сказал дипломат.
По его словам, "французы от этого категорически отказываются и одновременно пытаются тыкать своим ядерным зонтиком".
"Ядерная страна, член НАТО, заявляет, что она будет, с одной стороны, увеличивать производство ядерного оружия, и будет это делать не транспарентно, и одновременно отказывается от минимального обсуждения того, что в случае будущей договоренности должны учитываться ядерные потенциалы как Франции, так и Великобритании. То есть это уже такой замах на срыв глобальных договоренностей, если говорить в практическом плане", - подчеркнул Мешков.
В марте президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что Париж ужесточает свою политику ядерного сдерживания, и распорядился увеличить количество ядерного оружия. По его словам, Франция также должна рассмотреть возможность расширения своей ядерной стратегии на всю Европу.