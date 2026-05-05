02:34 05.05.2026
Договор об объединении Германии составили в ущерб ГДР, заявил экс-чиновник

Флаг Германии. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Договор об объединении Германии был составлен в ущерб ГДР, заявил бывший высокопоставленный сотрудник государственной плановой комиссии ГДР.
  • Поспешное введение немецкой марки привело к фактической ревальвации марки ГДР и потере рынков сбыта для восточногерманских предприятий.
  • Приватизация 1990-х годов разрушила практически все крупные комбинаты ГДР.
БЕРЛИН, 5 мая - РИА Новости. Договор об объединении Германии был составлен в ущерб ГДР, западногерманские компании фактически аннексировали рынки на Востоке, такое мнение высказал РИА Новости бывший высокопоставленный сотрудник государственной плановой комиссии ГДР (аналог Госплана СССР).
"Основная проблема заключалась в том, что договор об объединении был составлен не в пользу ГДР. Это объяснялось, с одной стороны, слабой переговорной позицией ГДР и неопытностью самих переговорщиков. Все опытные политики и экономические эксперты ГДР были отстранены от своих должностей и исключены из процесса переговоров по политическим мотивам", - заявил бывший чиновник, согласившийся на беседу на условиях анонимности.
Кроме того, по словам экс-чиновника, который также был председателем одной из региональных плановых комиссий в ГДР, слишком поспешное введение немецкой марки привело к фактической ревальвации марки ГДР на несколько сотен процентов. Это вызвало экстремальное удорожание продукции восточногерманских предприятий и потерю рынков сбыта для экономики, которая до этого момента была в значительной степени стабильной.
"Предприятиям ГДР требовался переходный период для адаптации к условиям рыночно-капиталистических отношений. Однако это не отвечало интересам западных конкурентов. Их интерес состоял в том, чтобы аннексировать рынки восточногерманских компаний", - подчеркнул он.
Собеседник агентства отметил, что фактически приватизация 1990-х годов разрушила практически без исключения все крупные комбинаты ГДР.
"В лучшем случае комбинаты дробились на множество мелких хозяйственных обществ (в основном GmbH), которые затем приватизировались по отдельности", - добавил экс-чиновник.
Договор о создании валютного, экономического и социального союза между ФРГ и ГДР был подписан 18 мая 1990 года. ГДР утратила свой суверенитет в области финансовой и денежной политики. Вступление в действие договора привело к денежной реформе. В результате марка ГДР была заменена немецкой маркой, ставшей единым платежным средством на территории еще параллельно существующих двух немецких государств.
В марте 1990 года в Восточной Германии впервые прошли свободные и многопартийные парламентские выборы. Первое место заняли Христианские демократы. В августе был заключен договор об объединении ГДР и ФРГ, а объединение - присоединение Восточной Германии к Западной - произошло 3 октября.
