Договор об объединении Германии составили в ущерб ГДР, заявил экс-чиновник

Краткий пересказ от РИА ИИ

БЕРЛИН, 5 мая - РИА Новости. Договор об объединении Германии был составлен в ущерб ГДР, западногерманские компании фактически аннексировали рынки на Востоке, такое мнение высказал РИА Новости бывший высокопоставленный сотрудник государственной плановой комиссии ГДР (аналог Госплана СССР).

"Основная проблема заключалась в том, что договор об объединении был составлен не в пользу ГДР. Это объяснялось, с одной стороны, слабой переговорной позицией ГДР и неопытностью самих переговорщиков. Все опытные политики и экономические эксперты ГДР были отстранены от своих должностей и исключены из процесса переговоров по политическим мотивам", - заявил бывший чиновник, согласившийся на беседу на условиях анонимности.

Кроме того, по словам экс-чиновника, который также был председателем одной из региональных плановых комиссий в ГДР, слишком поспешное введение немецкой марки привело к фактической ревальвации марки ГДР на несколько сотен процентов. Это вызвало экстремальное удорожание продукции восточногерманских предприятий и потерю рынков сбыта для экономики, которая до этого момента была в значительной степени стабильной.

"Предприятиям ГДР требовался переходный период для адаптации к условиям рыночно-капиталистических отношений. Однако это не отвечало интересам западных конкурентов. Их интерес состоял в том, чтобы аннексировать рынки восточногерманских компаний", - подчеркнул он.

Собеседник агентства отметил, что фактически приватизация 1990-х годов разрушила практически без исключения все крупные комбинаты ГДР.

"В лучшем случае комбинаты дробились на множество мелких хозяйственных обществ (в основном GmbH), которые затем приватизировались по отдельности", - добавил экс-чиновник.

Договор о создании валютного, экономического и социального союза между ФРГ и ГДР был подписан 18 мая 1990 года. ГДР утратила свой суверенитет в области финансовой и денежной политики. Вступление в действие договора привело к денежной реформе. В результате марка ГДР была заменена немецкой маркой, ставшей единым платежным средством на территории еще параллельно существующих двух немецких государств.