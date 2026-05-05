Посол в Париже рассказал о проблемах с передвижениями дипломатов в Европе

ПАРИЖ, 5 мая – РИА Новости. Необходимость постоянного информирования о передвижениях дипломатов РФ в рамках антироссийских санкций создает бессмысленную нагрузку для посольства и доставляет проблемы для коллег в малых европейских странах, рассказал в интервью РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков.

По словам дипломата, это "создает бессмысленную работу и дополнительную нагрузку на структуры посольства". "Слава Богу, что мы пока ни с одним отказом не сталкивались. Пока это, в основном, трудности административного характера", - отметил он.