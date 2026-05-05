Посол в Париже рассказал о проблемах с передвижениями дипломатов в Европе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол России во Франции Алексей Мешков рассказал о проблемах с передвижениями дипломатов РФ в Европе в рамках антироссийских санкций.
- Малые европейские страны сталкиваются с трудностями из-за необходимости часто ездить во Францию, и посольство России получает много запросов, по которым нужно информировать французский МИД.
- МИД Франции проинформировал посольство РФ об обязанности сообщать о любых передвижениях российских дипломатов в стране в рамках последнего пакета санкций ЕС.
ПАРИЖ, 5 мая – РИА Новости. Необходимость постоянного информирования о передвижениях дипломатов РФ в рамках антироссийских санкций создает бессмысленную нагрузку для посольства и доставляет проблемы для коллег в малых европейских странах, рассказал в интервью РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков.
"У нас, как вы сами понимаете, страна большая, и у нас особой необходимости поездок в третьи страны, за исключением некоторых рабочих моментов, не возникает. Но мы сталкиваемся с тем, что очень большие проблемы, прежде всего, в малых европейских странах, которым приходится значительно чаще ездить сюда, во Францию. Мы получаем большое количество запросов, и по ним мы должны информировать французский МИД", - сказал он.
По словам дипломата, это "создает бессмысленную работу и дополнительную нагрузку на структуры посольства". "Слава Богу, что мы пока ни с одним отказом не сталкивались. Пока это, в основном, трудности административного характера", - отметил он.