Рейтинг@Mail.ru
В Магадане спасают трех детенышей тюленя, оставшихся без мам - РИА Новости, 05.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:28 05.05.2026 (обновлено: 14:34 05.05.2026)
В Магадане спасают трех детенышей тюленя, оставшихся без мам

Волонтер Фадеева: в Магадане спасают трех детенышей тюленя, оставшихся без мам

Детеныши тюленя, оставшиеся без мам, в Магадане
Детеныши тюленя, оставшиеся без мам, в Магадане - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
Детеныши тюленя, оставшиеся без мам, в Магадане
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Магадане на берег бухты Нагаева выползли три детеныша тюленя, которые не могут питаться самостоятельно.
  • Волонтер Центра реабилитации морских млекопитающих "Тюлень" Юлия Фадеева сообщила, что им нужно набрать массу в 35 килограммов для самостоятельной жизни.
  • Кормить детенышей будут примерно полтора месяца, после чего их планируют выпустить обратно в Охотское море.
МАГАДАН, 5 мая - РИА Новости. Три детеныша тюленя, которые выползли на берег в Магадане, не способны питаться самостоятельно, потому отпускать их обратно в море ни в коем случае нельзя, они погибнут, сообщила РИА Новости волонтер Центра реабилитации морских млекопитающих "Тюлень" (Владивосток) Юлия Фадеева.
Сразу три детеныша тюленя вылезли на берег бухты Нагаева в Магадане. Жители города пытались вернуть их в море, но животные возвращались обратно. От рыбы они отказались.
Еще одна спасенная нерпа - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
В Петербург доставили нерпу, которая ползла за людьми под дождем
10 марта, 20:04
"Это слишком маленькие еще тюлени, они не могут питаться самостоятельно. Так что теперь план такой: порядка 10 дней это будет жидкое, через зонд, через силиконовую трубку, которая заводится прямо в желудок. И потом из кружки туда наливаешь через воронку питательный рыбный суп. А потом будут есть мелкую рыбку, потом покрупнее и постепенно наберут вес", - сказала Фадеева.
Она отметила, что животным для самостоятельной жизни нужно набрать массу в 35 килограммов, сейчас они весят не больше десяти.
"Судя по всему из-за аномальной теплой зимы в Магадане слишком рано исчез ледовый припай на бухтах. Обычно новорожденные тюлени питаются молоком матери, живя на льду. В море же матери их просто потеряли. И детеныши голодные, из последних сил выбрались на берег. Так что бросать их обратно нельзя ни в коем случае, они просто погибнут", - разъяснила Фадеева.
Она уточнила, что кормить детенышей тюленей будут примерно полтора месяца. Затем выпустят назад в Охотское море.
Детеныш нерпы, найденный на берегу Ладожского озера - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
В Карелии на берегу Ладожского озера спасли детеныша нерпы
Вчера, 10:04
 
МагаданВладивостокОхотское мореРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала