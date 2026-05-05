В Магадане спасают трех детенышей тюленя, оставшихся без мам

МАГАДАН, 5 мая - РИА Новости. Три детеныша тюленя, которые выползли на берег в Магадане, не способны питаться самостоятельно, потому отпускать их обратно в море ни в коем случае нельзя, они погибнут, сообщила РИА Новости волонтер Центра реабилитации морских млекопитающих "Тюлень" (Владивосток) Юлия Фадеева.

Сразу три детеныша тюленя вылезли на берег бухты Нагаева в Магадане . Жители города пытались вернуть их в море, но животные возвращались обратно. От рыбы они отказались.

"Это слишком маленькие еще тюлени, они не могут питаться самостоятельно. Так что теперь план такой: порядка 10 дней это будет жидкое, через зонд, через силиконовую трубку, которая заводится прямо в желудок. И потом из кружки туда наливаешь через воронку питательный рыбный суп. А потом будут есть мелкую рыбку, потом покрупнее и постепенно наберут вес", - сказала Фадеева.

Она отметила, что животным для самостоятельной жизни нужно набрать массу в 35 килограммов, сейчас они весят не больше десяти.

"Судя по всему из-за аномальной теплой зимы в Магадане слишком рано исчез ледовый припай на бухтах. Обычно новорожденные тюлени питаются молоком матери, живя на льду. В море же матери их просто потеряли. И детеныши голодные, из последних сил выбрались на берег. Так что бросать их обратно нельзя ни в коем случае, они просто погибнут", - разъяснила Фадеева.