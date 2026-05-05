В Карелии на берегу Ладожского озера спасли детеныша нерпы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - РИА Новости. Детеныша нерпы нашли на берегу Ладожского озера в Карелии и отправили в центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы.
"Еще один худенький и маленький ладожский нерпенок приехал к нам из Видлиц, что на восточном побережье Ладоги", - говорится в Telegram-канале фонда.
По данным организации, гости отеля обнаружили нерпенка на пляже и связались с фондом, организовали транспортировку погибавшего малыша в центр. Дорога до центра в Репино занимает более 5 часов, а расстояние составляет около 400 километров.
Ранее в центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих уже поступили несколько детенышей нерпы и тюленя.
Фонд друзей балтийской нерпы занимается спасением, реабилитацией и изучением ластоногих Балтийского региона. За годы работы специалисты оказали помощь более чем 200 ластоногим. Фонд работает в партнерстве с петербургским "Водоканалом". Центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих расположен на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в Репино.