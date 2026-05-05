Рейтинг@Mail.ru
Японский депутат заявил, что его все меньше критикуют за поездки в Россию - РИА Новости, 05.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:13 05.05.2026
Японский депутат заявил, что его все меньше критикуют за поездки в Россию

Японский депутат Судзуки заявил, что его меньше критикуют за поездки в Россию

© РИА Новости / Ксения НакаЯпонский политик Мунэо Судзуки
Японский политик Мунэо Судзуки - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
© РИА Новости / Ксения Нака
Японский политик Мунэо Судзуки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Японский депутат Мунэо Судзуки заявил, что критика в его адрес из-за поездок в Россию снизилась.
  • По его словам, в Японии начинают понимать, что он политик с убеждениями, желающий развития японо-российских отношений.
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Японский депутат Мунэо Судзуки в интервью РИА Новости заявил, что критика в его адрес из-за поездок в Россию снизилась.
"Меня сильно критиковали только за то, что я приезжал в Москву, но сейчас такой критики уже нет", — сказал он.
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
Галузин донес депутату Судзуки обеспокоенность содействием Японии Киеву
Вчера, 18:10
По словам Судзуки, в Японии постепенно начинают понимать, что он - "политик с убеждениями, единственный, кто желает развития японо-российских отношений".
"Поэтому, я думаю, ситуация меняется", - добавил депутат.
Депутат верхней палаты Японии от правящей Либерально-демократической партии Судзуки Мунэо, влиятельный политик Японии с более чем 40-летним стажем, находился с визитом в России 3-5 мая. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией.
Японский политик Мунэо Судзуки - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
Японский депутат оценил сроки отмены санкций против России
Вчера, 19:17
 
В миреРоссияЯпонияМоскваМунэо Судзуки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала