Японский депутат заявил, что его все меньше критикуют за поездки в Россию

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Японский депутат Мунэо Судзуки в интервью РИА Новости заявил, что критика в его адрес из-за поездок в Россию снизилась.
"Меня сильно критиковали только за то, что я приезжал в Москву, но сейчас такой критики уже нет", — сказал он.
"Поэтому, я думаю, ситуация меняется", - добавил депутат.
Депутат верхней палаты Японии от правящей Либерально-демократической партии Судзуки Мунэо, влиятельный политик Японии с более чем 40-летним стажем, находился с визитом в России 3-5 мая. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией.