Японский депутат рассказал о своих встречах в Москве
12:16 05.05.2026
Японский депутат рассказал о своих встречах в Москве

Японский политик Мунэо Судзуки
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Японский депутат Мунэо Судзуки находится с визитом в России 3–5 мая.
  • Он встретился в Москве с представителями Государственной Думы, Совета Федерации и замминистром иностранных дел России.
  • На встречах Судзуки передал устное послание от премьер-министра Санаэ Такаити о важности российско-японских отношений.
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Японский депутат Мунэо Судзуки, находящийся с визитом в России, рассказал в интервью РИА Новости о своих встречах в Москве.
"В понедельник в 11 часов я встречался с первым заместителем председателя комитета Государственной Думы по международным делам Вячеславом Никоновым. В 13 часов - с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Григорием Карасиным. С 15 часов я встречался с замминистра иностранных дел Руденко", - сказал Судзуки, подчеркнув, что передал на этих встречах устное послание от премьер-министра Санаэ Такаити о важности российско-японских отношений.
Депутат верхней палаты Японии от правящей Либерально-демократической партии Мунэо Судзуки, влиятельный политик Японии с более чем 40-летним стажем, находится с визитом в России 3-5 мая. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией.
