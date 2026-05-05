Краснов назначил врио председателя Верховного суда Дагестана

16:29 05.05.2026
Краснов назначил Гудимова врио председателя Верховного суда Дагестана

  • Александр Гудимов стал временно исполняющим обязанности председателя Верховного суда Дагестана.
  • Отставка главы Дагестана Сергея Меликова и назначение врио главы республики Федора Щукина произошли независимо от изменений в руководстве Верховного суда Дагестана.
МАХАЧКАЛА, 5 мая - РИА Новости. Заместитель председателя Верховного суда Дагестана Александр Гудимов стал временно исполняющим обязанности председателя высшей судебной инстанции республики, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.
В понедельник президент России Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Сергея Меликова и назначил врио главы республики Федора Щукина, который с марта 2024 года был председателем Верховного суда региона.
"Приказом председателя Верховного суда Российской Федерации И.В. Краснова от 5 мая 2026 года осуществление полномочий председателя Верховного суда Республики Дагестан (ВС РД) возложено на заместителя председателя ВС РД А.С. Гудимова", – сообщили в пресс-службе судов.
